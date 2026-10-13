Alcalde Carlos Fernando Galán hizo solicitud tras la condición del Estadio El Campín

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó de manera tajante ante el evidente deterioro que presenta el terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, tras la realización de dos presentaciones masivas de la agrupación musical surcoreana BTS.

Oficial: Millonarios vs. Once Caldas se cancela debido al mal estado de la cancha

Las imágenes del campo de juego en deplorable estado provocaron un fuerte rechazo entre las hinchadas de los equipos capitalinos, los directivos deportivos y la ciudadanía en general, reactivando la controversia sobre la compatibilidad entre eventos de gran formato y el desarrollo de la liga de fútbol profesional.

Preocupación por estado de la gramilla de El Campín en Millonarios vs. Once Caldas: contundentes imágenes

Ante esta situación, el mandatario distrital le ordenó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) poner en marcha las actuaciones legales y administrativas correspondientes para determinar la responsabilidad de la empresa encargada de la administración del escenario.

“Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol”, aseveró Galán.

“Es una obligación de resultado”

La postura de la Alcaldía Mayor busca dejar un antecedente claro frente al esquema de concesión que opera en el máximo escenario deportivo de los bogotanos.

¡Estamos desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín con toda la información del terreno de juego tras el aplazamiento del juego entre Millonarios y Once Caldas por el mal estado del terreno de juego! #LALIGAxWIN Ⓜ️⚽⚪ https://t.co/rSuvgFeSaT — Win Sports (@WinSportsTV) October 14, 2026

Galán remarcó que las cláusulas contractuales suscritas con la firma operadora no permiten ambigüedades respecto al mantenimiento del campo de juego, especialmente cuando el calendario deportivo exige disponer de una superficie segura y reglamentaria para la práctica del balompié profesional.

En su declaración, el mandatario enfatizó que el Distrito no aceptará atenuantes o demoras en los trabajos de adecuación y recuperación del terreno. “No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”, sentenció el alcalde.

Con esta instrucción, el IDRD evaluará el alcance de las afectaciones físicas al césped e impondrá los requerimientos normativos para restablecer la gramilla en el menor tiempo posible.