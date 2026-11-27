La grabación se difundió en redes sociales y provocó comentarios de ciudadanos que aseguran haber visto al señalado en varias ocasiones.

Millonario robo en parqueadero de reconocido restaurante campestre de Bogotá: pérdidas superarían los $14 millones

Un hombre que se movilizaba en bicicleta quedó registrado por las cámaras de un vehículo mientras, presuntamente, hurtaba sus espejos retrovisores en el norte de Bogotá. El episodio ocurrió en el barrio Victoria Norte, en inmediaciones de la calle 142 con Autopista Norte, frente a un reconocido restaurante.

Adulto mayor fue grabado por cámaras de seguridad de un vehículo mientras, presuntamente, hurtada un espejo retrovisor en Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura/ API / Montaje SEMANA

De acuerdo con la denuncia ciudadana que circula en redes sociales, el conductor se encontraba esperando la entrega de un domicilio cuando ocurrió el robo. Mientras permanecía en el lugar, las cámaras del automóvil captaron el momento en que el sujeto se acercó y manipuló los espejos del vehículo.

El hombre, al parecer, no advirtió que estaba siendo grabado. Las imágenes permitieron registrar la secuencia del presunto hurto y posteriormente fueron difundidas en plataformas digitales, donde el caso generó múltiples reacciones.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de los usuarios fue la posibilidad de que no se tratara de un hecho aislado. Según comentarios atribuidos a habitantes del sector, el hombre habría sido visto en varias oportunidades recorriendo la zona. Algunos ciudadanos manifestaron que ya lo reconocerían por su presencia frecuente en el barrio.

Por ahora, esas versiones corresponden a señalamientos de residentes y no permiten establecer cuántos hechos similares habría cometido ni confirmar la identidad del hombre. Tampoco se conoce, hasta el momento, un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre esta denuncia.

Así funciona la nueva modalidad de estafa que están utilizando los delincuentes. Foto: Getty Images

Los robos de espejos, otra preocupación para los conductores

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el hurto de autopartes en Bogotá. En ocasiones anteriores, ciudadanos han denunciado robos de espejos retrovisores y otras piezas de vehículos mediante distintas modalidades.

En lo corrido del 2026, por ejemplo, se reportaron distintas denuncias sobre sujetos que se movilizaban en bicicleta y aprovechaban situaciones de congestión para acercarse a los automóviles y facilitar hurtos.

Mientras se conocen más detalles, la grabación continúa circulando en redes sociales y los habitantes del sector esperan que la denuncia permita esclarecer lo ocurrido y establecer si el señalado estaría relacionado con otros casos.