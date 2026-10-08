Carlos Fernando Galán respondió a Petro tras calificarlo como “cómplice de un genocidio”

Una nueva controversia política sacude a Bogotá tras los operativos de la Fuerza Pública durante una movilización en apoyo a Palestina el miércoles. La tensión inició con las declaraciones del candidato a la Cámara de Representantes por la coalición del Pacto Histórico, Andrés Camilo Rodríguez, quien aseguró que la jornada pacífica fue reprimida injustificadamente por la administración distrital.

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Rodríguez acusó a la Policía Metropolitana de recurrir a acciones de provocación, omisión de las mesas de diálogo, presuntas agresiones a comisiones de verificación y presencia de uniformados sin la identificación reglamentaria. Según el aspirante legislativo, estas conductas evocarían los momentos más complejos de la represión policial en la capital.

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El cruce de acusaciones escaló rápidamente a nivel nacional cuando el expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso a través de su cuenta oficial de X.

Con un mensaje, el exmandatario arremetió contra la gestión del Palacio Liévano e increpó directamente al burgomaestre afirmando: “Galán cómplice de un genocidio, ¿qué hubiera pensado Luis Carlos Galán?”.

Galán cómplice de un genocidio, que hubiera pensado Luis Carlos Galán — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2026

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La respuesta del alcalde de Bogotá no se hizo esperar y se dio a través de duros términos expresados en sus canales oficiales. “No sea irresponsable, expresidente. No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia”, manifestó Carlos Fernando Galán, al cuestionar directamente el tono del mensaje del exjefe de Estado.

Ante las acusaciones sobre su comportamiento, el alcalde mayor fue claro en decir: “¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia? Yo no soy cómplice de ningún genocidio. Como alcalde, he respetado todas las manifestaciones pacíficas”. Con estas palabras, Galán rechazó cualquier intento de vinculación con actos de vulneración sistemática de derechos.

No sea irresponsable, expresidente. No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia. ¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia? Yo no soy cómplice de ningún genocidio. Como alcalde, he respetado todas las manifestaciones pacíficas. Ayer, en medio de las protestas que se tornaron violentas, atacaron una iglesia y fue agredida una gestora de diálogo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Por eso fue necesaria la intervención de la Policía. Y esa será mi instrucción a la fuerza pública siempre que sea necesario para proteger a los ciudadanos, al equipo de gestores de diálogo y evitar ataques violentos. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 8, 2026

Asimismo, justificó la intervención de la Fuerza Pública en las calles detallando las agresiones sufridas por el personal del Distrito: “Ayer, en medio de las protestas que se tornaron violentas, atacaron una iglesia y fue agredida una gestora de diálogo que tuvo que ser trasladada a un hospital”.

A partir de estos hechos, el alcalde dejó clara su postura institucional, señalando que “esa será mi instrucción a la Fuerza Pública siempre que sea necesario para proteger a los ciudadanos, al equipo de gestores de diálogo y evitar ataques violentos”.