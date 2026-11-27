Este jueves, SEMANA reveló el video de una cámara de seguridad en el que se evidencia el momento exacto en el que cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas rodean un vehículo en una zona universitaria de Bogotá y, luego de disparar contra el automotor, se llevan un maletín.

El presunto hurto ocurrió en la carrera 16 con calle 63 B, frente al edificio de la Universidad Los Libertadores, en Bogotá, el jueves 26 de noviembre.

El episodio generó temor entre los estudiantes, comerciantes y vecinos del sector, quienes relataron a SEMANA cómo presenciaron el ataque, durante el cual se escucharon tres disparos y se habría cometido un hurto contra el conductor de un vehículo de color gris.

Disparos en zona universitaria de Bogotá este jueves en la tarde. SEMANA revela video de lo sucedido

La cámara de seguridad registró el hecho a las 2:52 de la tarde y, tras las primeras indagaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó un informe preliminar de lo sucedido.

El informe de la Policía en el que relataron el desenlace del hecho

Tras las primeras investigaciones, la institución informó a SEMANA que el hecho habría tenido como objetivo apoderarse del dinero de la víctima, quien se movilizaba en un vehículo modelo Logan.

Hombre señalando con un arma hacia el vehículo. Foto: Suministrado a SEMANA

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“Los presuntos delincuentes al parecer pretendían hurtar un dinero a la víctima” y por eso se llevaron el maletín, reportó la Policía Metropolitana de Bogotá horas después del hecho.

Sin embargo, los hombres no habrían conseguido su objetivo. “Se habrían llevado el maletín equivocado”, informaron desde la institución a esta revista.

Quienes fueron testigos del hecho relataron a SEMANA que el pánico se apoderó del sector cuando escucharon los disparos y corrieron en busca de refugio. Los testimonios apuntaban a un presunto hurto, hipótesis respaldada por el informe preliminar de las autoridades.

Hombre armado disparó en medio del presunto hecho de inseguridad. Foto: SEMANA

Este caso se suma a los hurtos registrados en Bogotá durante este año. En junio, la Secretaría de Seguridad informó que se habían denunciado 55.137 casos.

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El presunto hurto de este jueves no dejó personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, pese a que los hombres se habrían llevado el maletín equivocado, el episodio conmocionó a estudiantes, comerciantes y vecinos del sector.