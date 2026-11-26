Tras la toma de rehenes registrada en un almacén Éxito de Cartagena, se reportó un nuevo asalto a un supermercado de cadena, esta vez en Bogotá. De acuerdo con las imágenes compartidas por la Secretaría de Seguridad, se trataría de un establecimiento D1.

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Según los datos compartidos por la entidad, el caso sucedió en una sede ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el barrio Olaya, donde 11 personas entraron al comercio para llevar a cabo el delito.

Al parecer, después de ingresar al sitio, los sospechosos comenzaron a intimidar a los empleados y a los ciudadanos que se encontraban adentro, amenazándolos con una supuesta arma de fuego que tendrían en una maleta.

Tras esto, los demás delincuentes comenzaron a tomar varios objetos del almacén que, según lo que se ve en las cámaras de seguridad, incluían varias botellas de alcohol y paquetes.

Después de robar mercancía avaluada en dos millones de pesos, los presuntos criminales pretendieron escapar del lugar, dirigiéndose todos hacia TransMilenio. En el sitio, buscaban abordar uno de los articulados para huir de las autoridades.

Sin embargo, gracias a la rápida llamada de la ciudadanía a la línea de atención 123, los uniformados pudieron movilizarse hasta el lugar. Además, tras la alerta de emergencia, los agentes que estaban dentro del sistema de transporte adelantaron la búsqueda de los responsables.

Así, momentos después, se logró interceptar a los sospechosos cuando se movilizaban dentro de un bus. Con esto, se realizó la captura en flagrancia de 11 personas, entre ellas ocho hombres y tres mujeres, que estarían implicadas en este crimen. También se pudo recuperar la mercancía robada.

La Secretaría de Seguridad indicó que los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por el delito registrado. Asimismo, se resaltó que todas las personas arrestadas por este hecho ya contaban con antecedentes judiciales y dos de ellas fueron enviadas a la cárcel.

Este caso se registra tras la grave situación que se presentó en un Éxito de Cartagena, donde varios hombres armados y encapuchados entraron al lugar y tomaron como rehenes a múltiples personas que se encontraban dentro del comercio.

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La Fiscalía General de la Nación continúa realizando la investigación sobre lo ocurrido. Además, los detenidos por este hecho ya quedaron en manos de la justicia.

La Policía de Bogotá señaló a la ciudadanía que es de vital importancia hacer oportunamente las llamadas de emergencia ante este tipo de casos que ponen en riesgo la seguridad de los territorios.