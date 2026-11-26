En un comunicado, el ministerio de Defensa se pronunció ante “la difusión de información y afirmaciones no verificadas en redes sociales sobre las acciones realizadas por la Fuerza Pública en la ciudad de Cartagena”.

La entidad aseguró que “el despliegue de las capacidades humanas, operativas, tecnológicas y especializadas de la Fuerza Pública permitió el rescate de 76 personas que permanecían secuestradas por un grupo de delincuentes al interior de un almacén de cadena en la ciudad de Cartagena”.

El ministerio aclara que, en efecto, “en el marco de la intervención realizada para proteger la vida y garantizar la liberación de los ciudadanos, uno de los presuntos delincuentes fue abatido por la acción de los uniformados. De acuerdo con la información preliminar, esta persona se encontraba custodiando a los secuestrados, portando armas y con características de vestimenta similares a las de los demás delincuentes que permanecían al interior del establecimiento comercial”. Agregó que, durante la operación, también se logró la captura de otras dos personas probablemente vinculadas con el secuestro.

Mujer preguntó al aire por su esposo, “que fue a comprar buñuelos” al Éxito de Cartagena: hay hipótesis de quién sería en realidad

En las horas posteriores a la liberación, las autoridades han entrevistado a los rehenes y han recogido las historias de lo que pasó allí adentro. Según la entidad, en esos relatos queda claro que “se trataba de tres delincuentes, quienes, según sus testimonios, tienen un acento característico de una región del país”.

El ministerio reiteró que en todo momento “la Fuerza Pública privilegió la preservación de la vida y actuó con respeto por los derechos de todas las personas involucradas. Sin embargo, ante la persistencia de la agresión y el riesgo para la vida e integridad de las personas secuestradas y de los propios uniformados, fue necesario actuar para controlar la amenaza, en el marco de la Constitución, la ley y los protocolos aplicables”.

El caso de Jailer Humberto Muñetón

En redes sociales, hay muchas publicaciones alrededor del caso de Jailer Humberto Muñetón Zapata, un hombre al que su esposa Indira Lambis, espero por horas a la salida del Éxito de Cartagena.

“Mi esposo se llama Jailer Humberto Muñetón Zapata. Nuestra rutina es que él a veces sale a buscar cosas para el desayuno. Él es paisa; a él le gustan mucho los buñuelos. Yo me quedé alistando para irme a la oficina. Entonces, él me dijo, a las 8:12, recibí el último mensaje donde me dice que él va a entrar al Éxito y que listo, que ya va al Éxito y me viene a buscar para llevarme a la oficina. Yo, al ver que se estaba demorando, le escribí, no le llegaban los mensajes, empecé a timbrar, no contestaba las llamadas”, aseguró ella al periodista Rafael Poveda.

Habla allegado de Jailer Humberto Muñetón, hombre que murió en el secuestro masivo del Éxito en Cartagena

Tiempo después se supo que el cuerpo de Muñetón estaba en Medicina Legal y que se le atribuía ser parte del grupo de secuestradores. Un amigo de la familia Óscar Torres, quien asumió la vocería del caso, dijo: “Por el momento no hay ninguna comunicación oficial. Todo lo que sabemos, lo sabemos por indagaciones que nosotros hemos hecho en distintas instituciones, como lo fue la URI de la Fiscalía y ahora acá en Medicina Legal. Nos acaban de informar que ya se encuentra acá, estamos a la espera de los informes respectivos, del informe de necropsia”.