Las operaciones militares no se detienen en las diferentes regiones de Colombia. Desde el Ministerio de Defensa dieron a conocer que los integrantes de la Fuerza Pública dieron un duro golpe contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que los debilita económicamente, pues les destruyeron una de sus principales fuentes de financiación.

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Esta operación fue coordinada de manera conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, y generaron una afectación económica superior a los 8.074 millones de pesos a esa organización armada ilegal.

“En la Patria Milagro, perseguimos al narcotráfico en toda su cadena criminal, desde la producción hasta la distribución. Gracias a dos operaciones conjuntas entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Colombia en Norte de Santander, golpeamos en más de $8.074 millones las finanzas ilícitas del ELN”, informó la cartera de Defensa.

Asimismo, dieron a conocer que estas operaciones militares y policiales se concentraron en los municipios de Villa del Rosario y Puerto Santander, donde las autoridades destruyeron infraestructura utilizada para el procesamiento de sustancias ilícitas.

De acuerdo con el balance del Gobierno nacional, estas acciones también permitieron impedir que más de un millón de dosis de estupefacientes llegaran al mercado ilegal, además de neutralizar el funcionamiento de tres drones.

“Destruimos dos complejos con capacidad de una tonelada mensual en Villa del Rosario y Puerto Santander, evitamos que más de un millón de dosis llegaran a las calles e inhibimos tres drones. Cortamos sus rutas ilegales hacia Venezuela y Centroamérica”, precisó el Ministerio.

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Guerrilla del ELN. Foto: AFP

El Gobierno dijo que la ofensiva busca debilitar las fuentes de financiación del ELN y afectar su capacidad para sostener las economías ilegales en una zona estratégica por su cercanía con Venezuela.

Con estas operaciones, el Gobierno nacional busca atacar los diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico, desde la infraestructura de producción hasta los corredores utilizados para la distribución internacional de estupefacientes.