La tragedia que vivieron los secuestrados en el Éxito de Cartagena cada vez tiene nuevas historias. Darío Velásquez, uno de los trabajadores del almacén, reveló en una entrevista con Caracol Radio que permaneció junto a cuatro compañeros en una zona de refrigeración al momento de la arremetida para protegerse de los criminales.

Mujer contó lo que obligaron a hacer a las cocineras del Frisby en el secuestro del Éxito en Cartagena

“Yo me encontraba laborando en el momento cuando de repente sentimos que llegaron los hombres armados y encapuchados. Mi persona y cuatro compañeros más estuvimos en una zona de refrigeración a 4 grados por 4 horas”, reveló Velásquez en la entrevista radial.

En el relato detalló que juntos decidieron que este era un buen escondite para salvaguardar su vida. Los delincuentes tenían armas intimidantes que, aunque atemorizaron a los ciudadanos, este miércoles se supo que no eran de fogueo.

Fuerzas Especiales del Ejército toman posiciones alrededor del Éxito Contadora en Cartagena tras la toma de rehenes por parte de un grupo de ladrones. Foto: Suministrado a Semana

El trabajador reveló que, aunque permanecieron escondidos por cuatro horas, fue el frío del escondite el que les impidió continuar allí resguardados y decidieron salir.

“Ya después de las 4 horas no soportamos más el frío y salimos”, relató el colaborador, quien añadió que los secuestradores no tenían idea de su existencia y les tomó por sorpresa cuando los notaron. “Como nos vieron con bastante frío, nos llevaron con los demás compañeros”, apuntó.

Seguido, relató una intimidación para ellos y alcanzaron a instarlos a tomar alcohol.

Lo que sucedió a las 4 de la tarde

En coincidencia con otros relatos de las víctimas, Velásquez contó que los secuestradores habían tomado del trago que disponía el almacén y a eso de las 4 p.m. se pusieron agresivos, lo que asustó a varios de los rehenes.

“Hubo un momento en el día, como a las 4 de la tarde, en el que yo sentí bastante miedo y nuestros compañeros sintieron bastante miedo, porque ellos se incitaron mucho a querer golpearnos y nos mostraban las armas”, contó en Caracol Radio.

Encapuchados se toman Éxito de la Castellana, en Cartagena. Foto: Suministrado a SEMANA.

A esa hora, todo el país estaba pendiente de lo que sucedía en Cartagena y el presidente Abelardo De La Espriella se dirigía a la capital de Bolívar.

Velásquez añadió que en ese rango horario hubo otra acción de los delincuentes: “Pude percibir en cierto momento que ellos en un tiempo nos quisieron obligar a tomar ron como para desestabilizarnos”.

Finalmente, a eso de la 1:30 de la mañana del miércoles, las autoridades no le dieron más espera a los delincuentes y secuestrados. En una operación impecable, les dieron la libertad a los rehenes y sometieron a los asaltantes.