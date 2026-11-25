Los secuestrados en el Éxito de Cartagena siguen revelando lo que sucedió durante el martes, al interior del almacén, mientras que el país permanecía conmocionado por la vida y el desenlace de la toma de rehenes que sucedió en la capital de Bolívar.

“Los secuestradores estaban desesperados y borrachos… A los hombres los obligaron a beber”: trabajador del Éxito en Cartagena

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Dentro del almacén Éxito en mención también hay un local de Frisby. La esposa de uno de los secuestrados relató su caso y lo que sucedió en las cocinas del establecimiento durante el martes.

En una entrevista con Caracol Radio, María Claudia Paternina, esposa de Sebastián Solana (uno de los rehenes), detalló que su esposo ingresó al local comercial para hacer una compra rápida. “El Éxito es para nosotros como decir que voy a la tienda”, dijo.

Según relató, Sebastián estaba a punto de salir antes de que todo el caos iniciara. Ya iba a pagar su compra cuando escuchó una alarma y gritos alertando: “Hay un atraco”.

“Él me dice: ‘Ya iba a pagar. No llevaba muchas cosas’ (...) Ya ellos cierran el Éxito y empiezan a dividirlos por grupos de hombres y mujeres. Ahí es la imagen que vemos”, dijo.

Encapuchados se toman Éxito en Cartagena. Foto: Suministrado a SEMANA.

Según el relato, los secuestradores no fueron hostiles en un principio con los rehenes; sin embargo, lo insólito sucedió a eso del mediodía con las cocineras del Frisby que está dentro del almacén.

Obligaron a cocinar a las trabajadoras del Frisby

“Dentro del Éxito hay un Frisby, entonces pusieron a las chicas de Frisby a hacerle comida, entonces a almorzar”, detalló Paternina con base en lo que le contó su esposo.

La mujer relató que los secuestradores tenían acento del interior, y este miércoles se confirmó que son oriundos de Medellín. Asimismo, contó que estos hombres consumieron algunos productos de comer y de beber que permanecían en el almacén.

Éxito de Contadora, en Cartagena, donde varias personas permanecieron secuestradas. Foto: Redes sociales

Paternina también reveló cómo vivió ella las más de 15 horas de la tragedia.

“Yo pude corroborar que él (Sebastián Solana) estaba en el lugar porque empecé a atar cabos desde que él salió del apartamento, llamé a su trabajo y no llegó”, contó la mujer en la emisora, detallando que evitó ver redes sociales durante el día para no congestionarse.

Finalmente, detalló que, cuando su esposo llegó a casa, lo notó “muy ansioso, se acostó a dormir; realmente la situación no fue fácil para él”.