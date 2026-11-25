El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, salió este miércoles, 25 de noviembre, en defensa del operativo policial y militar que puso fin a la toma de rehenes registrada el martes en el almacén Éxito de la capital de Bolívar, donde tres hombres mantuvieron retenidas a decenas de personas.

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El mandatario distrital destacó el liderazgo articulado junto al presidente Abelardo De La Espriella y la Fuerza Pública, y celebró que todos los ciudadanos secuestrados regresaran con vida a sus hogares y lanzó duros cuestionamientos contra quienes han criticado la intervención con fines políticos.

Rechazo a las críticas y respaldo al liderazgo conjunto en el rescate

Durante su pronunciamiento, el mandatario local recalcó que permaneció al frente de la emergencia hasta las dos o tres de la mañana dialogando tanto con las personas liberadas como con sus familiares, por lo que calificó de irresponsables los ataques recibidos tras el cierre de la operación.

“Ellos hubieran preferido que eso saliera mal, ellos hubieran preferido que hubieran matado a varios de los rehenes simplemente para aprovecharlo políticamente. Gracias a Dios estuvo al frente el alcalde desde el primer momento, estuvo al frente el presidente y tenemos una fuerza pública comprometida, y gracias a Dios todos los rehenes están con vida y están sanos y salvos”, expresó Turbay.

Asimismo, el alcalde instó a respetar el dolor que vivió la ciudad durante las horas de angustia y señaló que las descalificaciones contra el operativo reflejan un intento de pasar cuentas de cobro políticas en lugar de rodear la protección de la vida ciudadana.

Petición a Sijín y Gaula sobre el abatido y antecedentes de los capturados

Por otra parte, Dumek Turbay se refirió a la situación de la única persona que fue dado de baja en medio del desenlace y cuya identidad y rol son materia de verificación por parte de las autoridades judiciales.

Dumek Turbay responde a cuestionamientos tras crisis en Cartagena y solicita a Sijín y Gaula esclarecer vinculación del hombre que murió en el operativo. Foto: Redes sociales

“Hay también las circunstancias reales: no hay duda de su participación en el hecho y pues lamentamos que haya sido la única persona que perdió la vida en el desenlace, pero ya son las autoridades las que tienen que determinarlo. Lo que le hemos pedido a la Policía, a la Sijín y al Gaula es poder determinar de qué manera pudo él estar vinculado a eso”, precisó.

Finalmente, el mandatario contrastó ese perfil con el de los otros dos hombres capturados en el lugar, indicando que, según la información preliminar conocida por la administración distrital, el fallecido no registraba el mismo historial delictivo, mientras que los dos detenidos sí cuentan con señalamientos por tráfico de armas, violencia intrafamiliar y hurto calificado.