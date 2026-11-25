Nuevos interrogantes rodean el desenlace del operativo de rescate ejecutado este miércoles tras la toma de rehenes en el almacén Éxito, del sector de Contadora, en Cartagena.

La familia de Jaiver Humberto Muñetón Zapata, abatido tras la toma de rehenes en un almacén de Cartagena, reportó falta de información oficial y espera el reporte de Medicina Legal. Inicialmente lo buscaban entre los retenidos.

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Este miércoles, 25 de noviembre, a las afueras de la sede de Medicina Legal en la capital de Bolívar, Óscar Torres, amigo cercano de la familia de Jaiver Humberto Muñetón Zapata —el hombre abatido durante la intervención de la Fuerza Pública—, reveló que sus seres queridos se enteraron del fallecimiento a través de los medios de comunicación y que todavía aguardan explicaciones oficiales para reconstruir con precisión cómo sucedieron los hechos.

Buscado entre los rehenes y sin parte oficial de las autoridades

De acuerdo con el relato de sus familiares y allegados, la esposa de Muñetón lo buscaba inicialmente entre el grupo de ciudadanos retenidos en el establecimiento comercial y lo había reportado como desaparecido luego de iniciarse la incursión armada.

Operativo de liberación de rehenes en el Éxito de Cartagena en La Castellana Foto: SEMANA

Según explicó Torres en declaraciones ante periodistas, la familia solo pudo confirmar que el cuerpo se encontraba en las instalaciones forenses tras realizar averiguaciones propias en distintas entidades.

“Por el momento no hay ninguna comunicación oficial. Todo lo que sabemos, lo sabemos por indagaciones que nosotros hemos hecho en distintas instituciones, como lo fue la URI de la Fiscalía y ahora acá en Medicina Legal. Nos acaban de informar que ya se encuentra acá, estamos a la espera de los informes respectivos, del informe de necropsia”, manifestó el vocero de la familia.

Perfil del empresario y espera del trámite ante la Fiscalía

Sobre la actividad laboral y personal de Jaiver Humberto Muñetón Zapata, Torres detalló que residía en Cartagena desde hace más de 12 o 13 años junto a su esposa y su hijo, y que se desempeñaba como empresario en el sector de la construcción.

“Tengo conocimiento de que realizaba labores de impermeabilización, que tenía una empresa, se dedicaba a eso en obras, en construcción”, precisó.

Asimismo, el amigo de la familia señaló que, según lo conversado con la esposa del fallecido, Muñetón había mantenido su rutina habitual durante las últimas 48 horas sin que se advirtiera ninguna situación inusual.

Por ahora, sus seres queridos permanecen a la espera de que Medicina Legal concluya la necropsia y de que la Fiscalía General de la Nación expida la orden formal de entrega del cuerpo para adelantar las honras fúnebres, mientras insisten en que aún no existe claridad sobre lo ocurrido dentro del almacén.