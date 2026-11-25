Desde el gobierno del expresidente Gustavo Petro, se ha denunciado la presunta existencia de un “cartel de las insolvencias” que operaría dentro de la Superintendencia de Sociedades. Así lo advirtió en su momento, cuando ejercía como abogado, el hoy ministro del Interior, Iván Cancino. El llamado de alerta también lo hizo la Asobancaria.

Cartel de la insolvencia: Asobancaria denuncia creciente uso de este mecanismo de forma fraudulenta

Ahora, el abogado Mauricio Pava retoma esta denuncia y cuestiona las actuaciones de la empresa Accedo y de la Superintendencia en un proceso de insolvencia presuntamente sustentado en documentos irregulares, pese a la ausencia de libros contables y a las contradicciones en la información sobre las deudas bancarias, entre otras anomalías.

“Se trata de una inversión artificiosa de la realidad contable y financiera. Cuando se alteran las calidades de acreedor y deudor mediante soportes cuestionables, se distorsiona por completo el proceso concursal y se vulneran los derechos patrimoniales de quienes sí tienen acreencias legítimas y respaldadas”, denunció Pava.

En un evento de los 90 años de la Asobancaria, el abogado y hoy ministro, Iván Cancino, denunció la posible existencia de un "cartel de la insolvencia". Foto: Javier Pineda/Semana

Según Pava, estas redes operarían mediante la alteración de registros contables, la creación de acreencias ficticias y el uso de soportes irregulares para obtener de manera fraudulenta los beneficios de la ley de insolvencia.

Estos beneficios permiten, entre otras cosas, suspender cobros judiciales y embargos, así como renegociar deudas con bancos en condiciones favorables.

El caso Accedo

En esta ocasión, la denuncia se centra en Accedo, una empresa dedicada principalmente a la prestación de servicios de centros de llamadas (call center) en inglés, que habría presentado documentación fraudulenta posteriormente avalada por la Superintendencia. Según el abogado, este caso respaldaría las denuncias sobre la presunta existencia de un cartel de insolvencias dentro de la entidad.

El abogado Mauricio Pava denuncia la posible existencia de un "Cartel de insolvencias" en la Superintendecia de Sociedades. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Según la denuncia, en el oficio 2026-01-817733 del 12 de noviembre de 2026, suscrito por la superintendente delegada de Procedimientos de Insolvencia, Juliana Ochoa González, y proyectado por la coordinadora del Grupo de Admisiones, Nelly Tatiana Perdomo, la entidad admitió haber pasado por alto irregularidades durante la admisión del trámite.

Con base en información falsa o manipulada, Acceso pidió ser acogida a un proceso de insolvencia. La Superintendencia no levantó ninguna alarma. Foto: Pantallazo denuncia

De acuerdo con la denuncia, la Superintendencia no detectó que una certificación de retenciones fiscales aportada por Accedo pertenecía en realidad a otra compañía llamada Soluciones Integrales TMT S. A. S.

En este caso, el estudio jurídico y financiero del expediente estuvo a cargo de la contratista Yenny Paola Barrera, mientras que el auto de admisión fue firmado por el funcionario Andrés Felipe Torres Mesa, quien continúa vinculado a la entidad.

Accedo, señala la denuncia, habría presentado como supuestos deudores a quienes figuran como sus acreedores, mediante la presentación de facturas expedidas en 2026 por cerca de 21.722 millones de pesos contra tres entidades bancarias.

El abogado Mauricio Pava presentó pruebas de la manipulación de la información contable. Foto: Pantallazo denuncia

En el caso de Bancolombia, mientras Accedo reportó deudas por 5.546 millones de pesos, simultáneamente incorporó dos facturas por 9.422 millones de pesos en las que la entidad financiera aparece como deudora. A esto se suman facturas por cobrar contra el Banco de Bogotá por 3.961 millones de pesos y contra el Banco de Occidente por 3.313 millones de pesos.

Sin libros y sin representante legal

Otra de las irregularidades advertidas en la denuncia se conoció durante una diligencia de toma de información en Accedo, practicada por las funcionarias Lina María Hidalgo y Silvia María Barandica, del Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero de la Superintendencia de Sociedades. Las funcionarias documentaron que la compañía no contaba con libros contables. Además, según la denuncia, el anterior representante legal, Alejandro Graham, abandonó sus funciones y, pese a estas circunstancias, la empresa fue admitida en el proceso de insolvencia.

Así las cosas, según Pava, las cifras con las que la empresa obtuvo su admisión, mediante el auto 2026-01-618609 del 25 de agosto de 2026, no estaban respaldadas por los libros originales de la sociedad.

Ni el contador público ni la revisora fiscal de la compañía se presentaron a la diligencia. Además, la comisión visitadora dejó una observación de fondo: los dictámenes de 2023, 2024 y 2025 presentan contenidos reiterativos y similares, no incluyen párrafos de énfasis, salvedades ni advertencias sobre las dificultades administrativas, contables, financieras y operativas que, según la misma empresa, la venían afectando desde 2023.

Ante estas presuntas irregularidades, el abogado Pava sostuvo que “no estamos frente a un simple error de forma, sino ante una falla grave en los controles que permitió darle trámite a una reorganización sobre bases documentales inexistentes o ajenas al solicitante”.

El abogado Mauricio Pava denuncia cómo, en la Superintendencia de Sociedades, habría validado la solicitud de la empresa Accedo, con información falsa y manipulada: Foto: SEMANA

Pava volvió a advertir sobre la presunta existencia de un “cartel de la insolvencia” y aseguró que el caso “coincide con las maniobras que tanto el sector financiero como distintos juristas han venido señalando. Le corresponde ahora a la justicia penal y disciplinaria determinar el alcance y los responsables de estas conductas”.

Ante la gravedad de los hechos denunciados y los documentos que, según el abogado, respaldan sus afirmaciones, Pava pidió “una revisión a fondo de las actuaciones administrativas dentro de la Superintendencia, depurar cualquier irregularidad en el expediente y establecer si hubo simple negligencia o algún grado de participación indebida de servidores o contratistas”.

El abogado también recordó las denuncias formuladas por el hoy ministro Cancino y afirmó: “El ministro (Iván Cancino) conoce de primera mano el daño que estas prácticas le causan a la economía y a la confianza inversionista”. Asimismo, planteó “el desmonte definitivo de cualquier red que pretenda instrumentalizar la ley de insolvencia”.