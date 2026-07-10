Almacenes Flamingo entra oficialmente en reorganización: debe afrontar deudas por $339.726 millones a 10 años

La Superintendencia de Sociedades confirmó este 10 de julio la entrada oficial en reorganización de la sociedad Almacenes Flamingo S.A, tras una audiencia realizada el 9 de julio de 2026, de conformidad con lo previsto en la Ley 1116 de 2006, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales de aprobación y mayorías exigidas.

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Es importante recordar que Flamingo tiene como objeto social la comercialización de bienes de consumo, principalmente electrodomésticos, tecnología, muebles, textiles, confecciones y demás productos para el hogar. También tiene otra línea de negocio que realiza la financiación directa a sus clientes mediante sistemas de crédito.

La Superintendencia de Sociedades confirmó la reorganización de Almacenes Flamingo, con un acuerdo que busca garantizar la continuidad de la empresa y la normalización de sus obligaciones financieras. Foto tomada del Instagram de la compañía Foto: Instagram

La Supersociedades detalla que la empresa “fue admitida al proceso de validación judicial de acuerdo de reorganización extrajudicial en diciembre de 2025. Lo anterior, con fundamento en el acuerdo previamente celebrado en el marco de un procedimiento de recuperación empresarial adelantado ante la Cámara de Comercio de Bogotá en octubre del mismo año”.

¿Cómo está Flamingo en materia financiera?

El organismo reportó que, con corte al 30 de noviembre de 2025, la sociedad reportó activos por valor de $361.188 millones y pasivos por $339.726 millones, evidenciando una estructura patrimonial ajustada y una capacidad operativa que, aunque presenta una fuerte tensión, tiene la oportunidad de ser estabilizada a través de un acuerdo de reorganización.

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Adicional a ello, la compañía cuenta con 20 establecimientos de comercio en Antioquia y el Eje Cafetero, y genera empleo directo a 536 trabajadores.

El acuerdo suscrito fue aprobado por más del 90% de los acreedores, cumpliendo las mayorías legales por categorías, y contempla la normalización de pasivos por aproximadamente $339.700 millones, en un plazo de 10 años.

Más del 90 % de los acreedores respaldó el acuerdo de reorganización de Flamingo, una medida orientada a estabilizar las finanzas de la compañía.jhn Foto: 123rf

También establece que el plan de pagos se encuentra estructurado con base en el flujo de caja proyectado del giro ordinario de los negocios y en la recuperación de cartera, lo que permite inferir razonabilidad en su ejecución y sostenibilidad en el tiempo.

“La confirmación de este acuerdo demuestra que los mecanismos de reorganización empresarial funcionan cuando confluyen la disposición del deudor y de los acreedores para construir soluciones viables, junto con el rigor técnico, la eficacia y la oportunidad con la que actúa el juez del concurso. Este caso reafirma que la Superintendencia de Sociedades es una de las entidades más técnicas del Estado y evidencia la solidez de los mecanismos de insolvencia como instrumento para preservar empresas viables, proteger el crédito, conservar el empleo y fortalecer la confianza en el sistema de insolvencia colombiano”, precisó la superintendente de Sociedades (E), Nini Johanna Castañeda.