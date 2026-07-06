En la mañana de este 6 de julio se conoció que la Superintendencia de Sociedades impartió una nueva multa contra la empresa Chevyplan S.A., luego de que la empresa se mostrara renuente a suministrar información requerida por la Entidad en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia, la multa impartida fue de un valor de $17.509.050, que es equivalente a 1.445,83 Unidades de Valor Básico (UVB).

Chevyplan fue sancionada con una multa de más de $17,5 millones por incumplir requerimientos de la Superintendencia de Sociedades. Foto: Supersociedades

“La actuación administrativa tuvo origen en diversas peticiones y quejas presentadas por suscriptores de planes de autofinanciamiento comercial. En atención a estas solicitudes, la Superintendencia trasladó los respectivos casos a la sociedad para que ejerciera su derecho de defensa y se pronunciara sobre los hechos planteados. Sin embargo, la compañía no atendió los requerimientos formulados ni los posteriores controles de términos efectuados por la Entidad”, detalló la entidad.

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Como respuesta, Chevyplan argumentó que la falta de respuesta a los requerimientos obedeció a dificultades técnicas asociadas a sus sistemas de correo electrónico. Pese a ello, la Supersociedades explicó que tras hacer una verificación, pudo determinar que las comunicaciones oficiales fueron remitidas de manera adecuada a los canales registrados por la sociedad y reiteró que las contingencias internas de carácter tecnológico no eximen a los sujetos vigilados del cumplimiento de sus obligaciones legales.

La sanción se originó tras varias quejas de suscriptores y la falta de respuesta a los requerimientos de la entidad. Foto: ADOBE STOCK

Pese a que las explicaciones entregadas por la empresa fueron validadas, de igual manera determinó que se configuró la conducta prevista en el artículo 51 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), relacionada con la renuencia a suministrar información requerida por una autoridad administrativa.

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Finalmente, advirtieron a Chevyplan que deberán remitir la información solicitada en los requerimientos pendientes dentro de los diez días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución sancionatoria.