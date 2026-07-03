La sorprendente cifra de visitas que hicieron los colombianos a los centros comerciales del país

Se ha visto, principalmente durante los fines de semana. La afluencia de visitas de colombianos a los centros comerciales en Colombia había sido evidente desde la percepción, y corroborada por las cifras según las cuales la economía viene impulsada por el consumo.

Pero ahora, la firma Mall & Retail hizo las cuentas netas y el número es sorprendente. Durante 2015, por 266 centros comerciales que hay en el territorio nacional pasaron 1.844.000.000 de visitantes.

Si se tratara de una cifra pareja, que se divide por los 53 millones de habitantes que tiene el país, implicaría que cada ciudadano pasó 35 veces por un centro comercial.

Esos lugares en los que se encuentra de todo: tiendas, diversión, sistema financiero, cafés, restaurantes, casinos, juegos infantiles, conectividad, baños. Es decir, todo lo que podría necesitar una persona en cualquier espacio, cada vez está siendo más visitado y, según Mall & Retail “siguen siendo una de las plataformas más poderosas del comercio físico”.

A esto van los colombianos a los centros comerciales. Esta es la cruda realidad de las ventas al por menor

De las cuentas elaboradas por la firma experta en centros comerciales se desprende que, comparativamente con la población total, las visitas registradas corresponden al paso de cada ciudadano 2,9 veces al mes o una visita aproximadamente cada 11 días.

Centro Comercial en Chía Foto: Centro Chía

Cada visita representó más de $25 millones

Otra de las estadísticas evidenciadas por Mall & Retail muestra que los ciudadanos no van solo a mirar. Las ventas muestran que se meten la mano al dril, pues en conjunto, los centros comerciales movieron $47,3 billones en ventas.

La cifra corresponde a un crecimiento de 3,5 %. Y, “si se cruza ese valor con el tráfico estimado de 1.844 millones de visitas, cada visita habría representado, en promedio, alrededor de $25.471 en ventas potenciales”, señala la firma.

Según Leopoldo Vargas, fundador de Mall & Retail, hoy en día el verdadero negocio de los centros comerciales es producir audiencias, “atraerlas de manera recurrente, distribuirlas eficientemente por el activo y convertirlas en ventas para los comerciantes. Sin tráfico no hay ventas sostenibles; sin ventas no hay capacidad de pago; sin capacidad de pago se deteriora la ocupación; y sin ocupación se afecta el valor del inmueble".

Los líderes en visitas

En el análisis del Mapa Nacional de Centros Comerciales, la firma también presentó el “Top 10 nacional de tráfico”.

Es así como el más concurrido en el año revisado fue Titán Plaza Bogotá, con 49,6 millones de visitantes.

El segundo lugar lo ocupó Plaza Imperial Bogotá, con 45,9 millones. “Entre los dos suman el 33,2 % del tráfico del Top 10″.

Medellín, muy movido

En tercer lugar está Viva Envigado, con 33,5 millones de visitantes. En consecuencia, es el principal referente fuera de la capital.

Puesto 4. Plaza de las Américas Bogotá, con 29,0 millones,

Puesto 5. Puerta del Norte Medellín, con 24,8 millones.

Centro Comercial Viva, en Envigado Foto: Web de el Éxito

Consolidados por regiones

Según el análisis de Mall & Retail, los centros comerciales de Medellín, Envigado y el entorno metropolitano reunieron aproximadamente 222,5 millones de visitas, equivalentes al 20,2 % del total analizado.

Allí, Viva Envigado, Puerta del Norte, Mayorca, Parque Fabricato, Santafé Medellín, Los Molinos y El Tesoro explican buena parte de esta fortaleza regional, señala la firma experta en centros comerciales.

En cuanto a visitantes por cada metro cuadrado de área comercial arrendable, se destaca Plaza Imperial Bogotá, que ocupa el primer lugar, con 946 visitantes por m².

En segundo lugar en esta categoría está Titán Plaza Bogotá, con 782 visitantes por m².

La gran conclusión de Mall & Retail es que “el centro comercial que domina su tráfico domina su futuro”.