Ropa y calzado concentran el 36 % de la intención de regalo para el Día del Padre en Colombia

La ropa y el calzado concentran el 36 % de la intención de regalo para el Día del Padre en Colombia, de acuerdo con cifras analizadas por Fruta Fresca Origin. El comportamiento evidencia la relevancia de la moda masculina dentro de las decisiones de compra en esta temporada.

Jaime López, CEO del retail, señaló que la tendencia para este año apunta a dejar atrás los obsequios aislados y optar por combinaciones de prendas que integren camisas, pantalones, fragancias y accesorios. También recomendó tener en cuenta los hábitos de uso diario de cada persona antes de elegir un regalo.

“Muchos papás dicen que no necesitan nada, pero eso no significa que no merezcan sentirse vistos, consentidos y celebrados. Por ello, en Fruta Fresca Origin queremos recordarles a las familias que vestirlos bien también es una forma de decirles gracias y que no se trata solo de comprar una camisa, una gorra o unos tenis, sino de construir una combinación. Para ello, es indispensable identificar si sus hábitos corresponden a un perfil clásico, deportivo o trendy; esto permitirá seleccionar opciones de regalo funcionales que realmente disfrute en su día a día”, afirmó.

La compañía identificó tres perfiles de estilo para orientar las compras. El primero es el ‘padre clásico’, asociado a prendas sobrias en tonos neutros como negro, blanco, azul navy, gris y beige. En este caso se recomiendan camisas de cuello estructurado o polos, combinados con jeans oscuros de corte recto, tenis de cuero y fragancias amaderadas.

El segundo es el ‘padre deportivo’, que prioriza la comodidad mediante prendas de estilo athleisure como joggers, hoodies, bermudas y chaquetas livianas. Este perfil se complementa con camisetas sueltas, tenis urbanos o retro, gorras y fragancias cítricas.

El tercer perfil es el ‘padre trendy’, asociado al uso de streetwear y prendas oversize. En este grupo se incluyen chaquetas estructuradas, pantalones holgados, tenis tipo chunky, accesorios llamativos y perfumes con notas especiadas u orientales.