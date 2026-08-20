Convocatoria busca vincular a más de 5.000 creadores UGC en Colombia

El crecimiento del contenido generado por usuarios (UGC) ha abierto nuevas posibilidades para quienes producen fotos, videos, reseñas o testimonios para redes sociales. En Colombia, Match Agency abrió una convocatoria nacional para vincular a más de 5.000 creadores a proyectos de distintas compañías.

La convocatoria está dirigida a personas de cualquier perfil o temática. Los interesados no necesitan experiencia profesional, una comunidad amplia de seguidores ni reconocimiento como influencers. El proceso busca identificar su capacidad para desarrollar contenido y comunicar propuestas.

Como parte del registro, los aspirantes deberán presentar un video en el que demuestren cómo venderían un producto o servicio. La pieza podrá subirse durante la inscripción o estar publicada previamente en sus redes sociales. Esta muestra permitirá evaluar aspectos como la comunicación, la creatividad y la presentación de una propuesta comercial.

Los interesados deberán registrarse en el sitio web de Match Agency, diligenciar sus datos e incluir el perfil público de Instagram.

“Hoy las empresas cada vez más requieren videos y piezas cercanas, auténticas y adaptadas a las dinámicas de las redes sociales, lo que también está abriendo espacio para nuevos talentos. Queremos que personas que tienen la capacidad de crear contenido, pero que todavía no han trabajado con grandes compañías, puedan demostrar lo que saben hacer y acceder a oportunidades con marcas reconocidas. La convocatoria busca precisamente ampliar ese acceso y encontrar creadores de diferentes perfiles, ciudades y temáticas que puedan aportar su propia forma de comunicar a las campañas”, afirma Karen Carreño, CEO de Match Agency.

Según cifras del Barómetro de Confianza de Edelman, el UGC puede generar hasta 161 % más conversiones y 28 % más interacción que otros formatos. Además, el 79 % de los consumidores señala que este contenido influye en sus decisiones de compra.

Match Agency cuenta actualmente con una red de más de 5.000 influencers y creadores en Estados Unidos y América Latina y ha desarrollado más de 2.000 campañas para cerca de 200 marcas.