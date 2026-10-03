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Gobierno lanza campaña para promover a Santa Marta durante la semana de receso

La estrategia, que destacará playas, naturaleza, cultura, gastronomía e historia, estará acompañada por una agenda institucional con autoridades y empresarios del sector.

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Redacción Economía
3 de octubre de 2026 a las 10:04 a. m.
El Ministerio de Comercio concentrará la promoción en cuatro frentes y recomendó a los viajeros consultar previamente las condiciones de acceso a los atractivos naturales.
El Ministerio de Comercio concentrará la promoción en cuatro frentes y recomendó a los viajeros consultar previamente las condiciones de acceso a los atractivos naturales. Foto: Cortesía - Visit Santa Marta / API

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó una campaña para promover los viajes a Santa Marta durante la semana de receso escolar, con énfasis en la oferta natural, cultural y gastronómica de la ciudad.

La estrategia, denominada “Santa Marta te llama, viaja con confianza”, busca incentivar a los colombianos a incluir la capital del Magdalena en sus planes de viaje y respaldar la actividad de hoteles, restaurantes, empresas de transporte, agencias de viajes y emprendimientos locales.

Situación de pasajeros en el aeropuerto El Dorado tras el cierre de la aerolínea de bajo costo Ultra Air Bogota marzo 30 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
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El Gobierno también anunció que durante la próxima semana desarrollará una agenda institucional en Santa Marta con autoridades territoriales y actores del sector turístico, enfocada en acciones de promoción y desarrollo de la actividad.

El Ministerio recomendó a los viajeros consultar previamente los canales oficiales para verificar los lugares habilitados, las condiciones de acceso a los atractivos naturales y las recomendaciones de las autoridades antes de efectuar sus desplazamientos.

La campaña se desarrolla luego de que la ciudad estuviera afectada por un paro armado promovido por grupos ilegales, lo que desencadenó la acción del Gobierno para combatir esta situación. Por este motivo, había preocupación en el sector turístico samario, que es vital para la economía de la ciudad.