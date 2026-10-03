Gobierno lanza campaña para promover a Santa Marta durante la semana de receso

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó una campaña para promover los viajes a Santa Marta durante la semana de receso escolar, con énfasis en la oferta natural, cultural y gastronómica de la ciudad.

La estrategia, denominada “Santa Marta te llama, viaja con confianza”, busca incentivar a los colombianos a incluir la capital del Magdalena en sus planes de viaje y respaldar la actividad de hoteles, restaurantes, empresas de transporte, agencias de viajes y emprendimientos locales.

Los destinos que conquistan a los viajeros y mueven el turismo en la semana de receso escolar

El Gobierno también anunció que durante la próxima semana desarrollará una agenda institucional en Santa Marta con autoridades territoriales y actores del sector turístico, enfocada en acciones de promoción y desarrollo de la actividad.

El Ministerio recomendó a los viajeros consultar previamente los canales oficiales para verificar los lugares habilitados, las condiciones de acceso a los atractivos naturales y las recomendaciones de las autoridades antes de efectuar sus desplazamientos.

La campaña se desarrolla luego de que la ciudad estuviera afectada por un paro armado promovido por grupos ilegales, lo que desencadenó la acción del Gobierno para combatir esta situación. Por este motivo, había preocupación en el sector turístico samario, que es vital para la economía de la ciudad.