Mes de la pasta: Doria, del Grupo Nutresa, propone nuevas formas de preparar la ‘coca’ del almuerzo

Con la llegada del ‘Mes de la pasta’, Doria, marca del portafolio de Grupo Nutresa, presentó la campaña ‘Crea tu coca con Doria’, con la que busca transformar uno de los hábitos de los colombianos: el almuerzo en “coca”.

La iniciativa parte de la identificación de que el consumo de pasta en Colombia es esporádico y suele estar asociado con celebraciones. A partir de esta realidad, la marca plantea nuevas formas de preparar este alimento para llevarlo en la “coca” del almuerzo y combinarlo con diferentes ingredientes.

“El día cambia cuando encontramos nuevas formas de hacer lo de siempre”, es la premisa de la campaña, que busca mostrar alternativas para consumir pasta en diferentes momentos y espacios, como el trabajo, la universidad o el colegio. La propuesta contempla preparaciones que pueden consumirse calientes o frías y combinarse con ingredientes dulces o salados.

Durante el ‘Mes de la pasta’, Doria trabajará con la creadora de contenido @MalejaBestial para presentar recetas inspiradas en los sabores y la identidad gastronómica de diferentes regiones de Colombia. También participará el chef Jorge Rausch, quien compartirá recomendaciones para preparar y llevar pasta al trabajo o al lugar de estudio, manteniendo su sabor y textura.

Doria, del Grupo Nutresa, apuesta por cambiar la rutina de la 'coca' del almuerzo. Foto: Suministrada / API

Dentro de la campaña también se destaca la nueva pasta Doria sabor ranchera, junto con otras referencias como lasagna y ravioli.

La estrategia contempla tres dimensiones: “el orgullo de la coca”, “la ciencia de la coca perfecta” y “los embajadores de la coca”, con el objetivo de incrementar la frecuencia de consumo de pasta y asociarla con diferentes momentos del día.

“En Doria creemos que la pasta va mucho más allá del almuerzo dominical o de la cena en familia: es un alimento que puede acompañar a los colombianos todos los días de la semana, incluso en la coca de la oficina. Con esta campaña queremos demostrar, junto a nuestros consumidores, que con toda la variedad de pastas Doria: lasagna, ravioli hasta la nueva pasta Doria sabor ranchera, puede ser una opción mucho más práctica y nutritiva para transformar”, afirma Ana Milena Dorado Montoya, gerente de mercadeo de Galletas, Pastas y Snacks de Nutresa.

Doria, del Grupo Nutresa, apuesta por cambiar la rutina de la 'coca' del almuerzo. Foto: Suministrada / API