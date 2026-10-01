Ya son 182 los habitantes de Palermo que han culminado sus estudios de bachillerato a través del programa de Validación de Bachillerato liderado por Grupo Coremar, con el acompañamiento de sus unidades de negocio Palermo Sociedad Portuaria y Palermo Tanks. La iniciativa busca contribuir al cierre de brechas educativas y ampliar las oportunidades de desarrollo para la comunidad.

De este grupo, 68 personas reciben su diploma de bachiller en una ceremonia que reúne a los graduados, sus familias y representantes de Grupo Coremar. El programa se desarrolla desde 2019 y ha acompañado a habitantes de Palermo que, por diferentes circunstancias, no habían podido completar su educación media.

La iniciativa hace parte del ‘Plan de Transformación Social’ que la compañía adelanta en el corregimiento y busca generar condiciones para que más personas completen su educación y puedan continuar procesos de formación técnica, tecnológica o profesional.

Más de 180 habitantes de Palermo han culminado su bachillerato mediante programa de validación de Grupo Coremar. Foto: Suministrada / Grupo Coremar - API

En esta ruta, el ‘Nodo Sena’ de Palermo cumple un papel fundamental. En su cuarto año de operación, ofrece programas de formación técnica y tecnológica, emprendimiento y servicios de empleabilidad, con capacidad para beneficiar alrededor de 1.300 personas cada año.

El programa de Validación se desarrolla bajo una metodología flexible que permite a los participantes combinar sus estudios con sus responsabilidades laborales y familiares. Este último ciclo contó con la cofinanciación de DEG Impulse, con recursos públicos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Entre los egresados está Pedro Elles, integrante de la primera promoción, quien, después de culminar su bachillerato, continuó su formación técnica y posteriormente logró vincularse laboralmente a Grupo Coremar. Otros egresados han continuado sus procesos de formación y encontrado oportunidades laborales en empresas del Clúster Palermo y organizaciones de Barranquilla, Soledad y otros municipios del área metropolitana.

Juan Pablo Ospina, presidente de Grupo Coremar, destacó: “Cada diploma que entregamos representa una nueva oportunidad para transformar el territorio. Nuestra apuesta es que el desarrollo de Palermo vaya de la mano con el desarrollo de su gente, y estamos convencidos de que la educación es una de las herramientas más poderosas para lograrlo”.