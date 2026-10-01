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Más de 180 habitantes de Palermo han culminado su bachillerato mediante programa de validación de Grupo Coremar

La iniciativa ha permitido que habitantes del corregimiento completen su educación media y continúen con procesos de formación técnica, tecnológica o profesional.

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Redacción Semana
1 de octubre de 2026 a las 3:42 p. m.
Habitantes de Palermo han culminado su bachillerato mediante programa de validación de Grupo Coremar.
Habitantes de Palermo han culminado su bachillerato mediante programa de validación de Grupo Coremar. Foto: Suministrada / Grupo Coremar - API

Ya son 182 los habitantes de Palermo que han culminado sus estudios de bachillerato a través del programa de Validación de Bachillerato liderado por Grupo Coremar, con el acompañamiento de sus unidades de negocio Palermo Sociedad Portuaria y Palermo Tanks. La iniciativa busca contribuir al cierre de brechas educativas y ampliar las oportunidades de desarrollo para la comunidad.

De este grupo, 68 personas reciben su diploma de bachiller en una ceremonia que reúne a los graduados, sus familias y representantes de Grupo Coremar. El programa se desarrolla desde 2019 y ha acompañado a habitantes de Palermo que, por diferentes circunstancias, no habían podido completar su educación media.

La iniciativa hace parte del ‘Plan de Transformación Social’ que la compañía adelanta en el corregimiento y busca generar condiciones para que más personas completen su educación y puedan continuar procesos de formación técnica, tecnológica o profesional.

Más de 180 habitantes de Palermo han culminado su bachillerato mediante programa de validación de Grupo Coremar.
Más de 180 habitantes de Palermo han culminado su bachillerato mediante programa de validación de Grupo Coremar. Foto: Suministrada / Grupo Coremar - API

En esta ruta, el ‘Nodo Sena’ de Palermo cumple un papel fundamental. En su cuarto año de operación, ofrece programas de formación técnica y tecnológica, emprendimiento y servicios de empleabilidad, con capacidad para beneficiar alrededor de 1.300 personas cada año.

El programa de Validación se desarrolla bajo una metodología flexible que permite a los participantes combinar sus estudios con sus responsabilidades laborales y familiares. Este último ciclo contó con la cofinanciación de DEG Impulse, con recursos públicos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Entre los egresados está Pedro Elles, integrante de la primera promoción, quien, después de culminar su bachillerato, continuó su formación técnica y posteriormente logró vincularse laboralmente a Grupo Coremar. Otros egresados han continuado sus procesos de formación y encontrado oportunidades laborales en empresas del Clúster Palermo y organizaciones de Barranquilla, Soledad y otros municipios del área metropolitana.

Juan Pablo Ospina, presidente de Grupo Coremar, destacó: “Cada diploma que entregamos representa una nueva oportunidad para transformar el territorio. Nuestra apuesta es que el desarrollo de Palermo vaya de la mano con el desarrollo de su gente, y estamos convencidos de que la educación es una de las herramientas más poderosas para lograrlo”.

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