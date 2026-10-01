La cruda y emotiva confesión de Lina Tejeiro tras dos semanas de ser mamá: “Sueño, lágrimas y miedo”

Lina Tejeiro volvió a ser centro de conversación en las redes sociales tras compartir con sus seguidores reflexiones sobre sus primeros 14 días en el rol de madre.

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Luego del nacimiento de su primogénito, bautizado como Gael, la artista publicó una serie de imágenes y vídeos en su cuenta de Instagram en los que muestra aspectos de su rutina diaria y del proceso de adaptación que atraviesa en esta nueva etapa.

Tejeiro, reconocida por su participación en producciones de la televisión nacional como Padres e hijos, Nuevo rico, nuevo pobre y La ley del corazón, así como por su reciente paso por el formato reality MasterChef Celebrity, había anunciado previamente que asumiría la crianza de su hijo como madre soltera, contando con el acompañamiento de su entorno familiar.

En el contenido compartido a través de sus plataformas digitales, la actriz llanera dejó ver pasajes cotidianos como los momentos de lactancia, el descanso junto a su bebé y sus mascotas, los paseos en coche y el uso del portabebés.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que resumió las sensaciones de estas primeras semanas.

“Dos semanas de tú y yo. Dos semanas conociéndote, aprendiéndote y aprendiendo también una versión de mí que no conocía”, expresó la actriz en la descripción de la publicación.

En el mismo texto, Tejeiro aludió a la complejidad del periodo de posparto y al equilibrio entre el cansancio físico y el vínculo afectivo que construye con el recién nacido:

“Sueño, cansancio, teta, pañales, lágrimas, besos, miedo, paciencia… y un amor que no sabía que podía sentirse así. Apenas llevamos 14 días juntos y siento que te conozco de toda la vida. Mi Gael, qué locura tan hermosa ser tu mamá”.

La publicación de la artista generó diversas interacciones por parte de sus seguidores y figuras del entretenimiento. Entre las reacciones destacadas figura la de su madre, Vibiana Tejeiro, quien dejó un comentario enfocado en el aprendizaje y la gestión del tiempo entre la maternidad y las responsabilidades profesionales de su hija.

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“Hija, estás haciéndolo excelente; tu labor como mamá es impecable. Te veo pendiente de Gael, aprendiendo, cuidándolo y llenándolo de amor. Eres una gran mamá cuando le das seno y cuando le das tetero; cuando estás en casa y cuando tienes que salir, cuando contestas correos, llamadas y estás al pendiente de tu empresa; la vida sigue y ahora con más ganas”, escribió la madre de la actriz.

Por su parte, la cantante y actriz Greeicy Rendón, allegada a Tejeiro, también manifestó su apoyo en la misma publicación con un mensaje afectuoso: “Rajiiiiii se siente hermoso verte así! Te amo, los amo”.