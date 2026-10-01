Fintechs buscan movilizar hasta $100.000 millones para financiar pymes y startups

Numbi, fintech especializada en gestión contable y financiera para empresas, y Sempli, enfocada en financiación empresarial, anunciaron una alianza para facilitar el acceso a capital de trabajo para pymes y startups formalizadas en Colombia.

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La iniciativa busca atender necesidades de liquidez asociadas con cartera lenta, obligaciones tributarias, costos operativos y requerimientos de capital de trabajo. Para ello, Numbi aportará información contable y financiera actualizada de las empresas, mientras Sempli estará a cargo del análisis de riesgo, aprobación y desembolso de los créditos.

“Queremos que la información financiera se convierta en una herramienta para tomar mejores decisiones y no simplemente en un requisito contable”, afirmó José Calderón, cofundador de Numbi.

La alianza parte de la base de clientes de ambas compañías y tiene como objetivo llegar a 1.000 empresas durante los próximos seis meses. El monto promedio de los créditos será de $100 millones y la iniciativa proyecta movilizar entre $20.000 millones y $100.000 millones en financiación.

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“En Sempli creemos que el acceso a financiación debe estar cada vez más basado en la información real de las empresas. Trabajar junto a Numbi nos permite acercarnos a compañías que tienen una necesidad concreta de capital y, al mismo tiempo, cuentan con información financiera que nos ayuda a evaluar mejor su capacidad de pago”, señaló Felipe Llano, cofundador y COO de Sempli

El desempeño de la alianza será medido a partir de indicadores como la tasa de aprobación, el monto total desembolsado y el tiempo transcurrido entre la solicitud y el desembolso.