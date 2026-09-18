La firma colombiana que mueve dinero sin que la vea el consumidor final y ya apunta a $120 billones al año

Cobre, una empresa que opera detrás de muchas de las transacciones que efectúan otras compañías en Colombia, espera cerrar 2026 procesando cerca de 40.000 millones de dólares, equivalentes a unos 120 billones de pesos. El dato supone más que duplicar los 17.000 millones que procesó el año pasado y muestra el crecimiento que ha tenido una compañía cuyo nombre pocas veces aparece frente al consumidor final.

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Con estas cifras, Cobre, cuya razón social es Pexto Colombia, es una de las diez empresas que más dinero mueve en Colombia, según el Banco de la República.

José Vicente Gedeón, CEO y cofundador, cuenta que la idea surgió en 2016, cuando estudiaba en Estados Unidos y leyó sobre M-Pesa, la billetera digital de Kenia que sirvió de referente para desarrollos posteriores como Nequi y DaviPlata. Su penetración en ese país era tal que, en ese momento, movilizaba cerca del 30 por ciento del PIB keniano.

A Gedeón le impresionó mucho esa fintech y lo llevó a decidir que debía hacer algo similar al regresar a Colombia. No obstante, al volver se dio cuenta de que ya en el país funcionaban las billeteras digitales, pero lo que no había era infraestructura de pagos para empresas.

Convenció a un primo y dos amigos (Felipe Gedeón, Alberto Chejne y José Donato) para crear Pexto en 2018. El nombre estaba inspirado en la firma keniana, en la que la gente manda dinero por mensajes de texto. Así que lo que hicieron fue unir las palabras peso y texto: Pexto. El nombre, sin embargo, no pegó. Aunque lo dejaron como la razón social, pasaron a usar la marca Cobre, basados en la idea de que ese metal es conductor y ellos querían crear una infraestructura de pagos que conectara empresas y a estas con sus consumidores.

Su primer cliente llegó durante la pandemia. Las cajas de compensación entregaban subsidios monetarios mediante tarjetas, pero las restricciones de movilidad obligaron a buscar otra alternativa. Cobre desarrolló una billetera móvil con la marca de una de estas entidades y, desde ahí, amplió productos y sectores.

En agosto de 2020, Cobre recibió su primera inversión de un fondo de capital semilla y, posteriormente, han realizado cinco rondas de inversión por más de 80 millones de dólares.

Recaudos y divisas

Después de las cajas de compensación vinieron compañías de transporte, logística, BPO y billeteras digitales, que necesitan pagos empresariales en tiempo real. Posteriormente, desarrollaron recaudos en tiempo real, como los que le procesan a Telefónica Movistar. Luego, entraron al negocio cambiario, donde atienden, entre otros, a exportadores de café. A esas compañías les permite recaudar recursos en el exterior, traer las divisas a Colombia y hacer pagos a proveedores.

De acuerdo con su CEO, este año la compañía crecerá alrededor de 2,5 veces frente a 2025. Foto: Argiduna - stock.adobe.com

Eso explica por qué Cobre no es una marca tan visible para el consumidor. Su infraestructura funciona detrás de otras empresas.

La mayor parte de los recursos de las capitalizaciones la han usado para fortalecer el negocio en Colombia, que actualmente representa 90 por ciento de la operación. El 10 por ciento restante proviene de México.

Allá llegaron tras comprar una empresa que cuenta con licencia local y conexión con el sistema SPEI, la infraestructura de pagos electrónicos interbancarios de México similar a Bre-B en Colombia.

Con esa operación, que se cerró en diciembre de 2025, comenzaron su internacionalización por México, pese a ser un mercado más complejo que otros destinos habituales para las empresas colombianas. Gedeón explica que la decisión respondió a dos razones: el tamaño de la economía, suficiente para justificar inversiones en licencias, conexión con el banco central y largos ciclos comerciales, y la oportunidad de adquirir una compañía que ya contaba con parte de la infraestructura necesaria.

La meta es llevar la operación mexicana a una escala similar a la que ahora tienen en Colombia. Un tercer mercado, sin embargo, no está en los planes inmediatos.

Crecimiento constante

Cobre fue rentable en 2024, perdió esa condición en 2025 debido a dos inversiones importantes –la compra de la empresa mexicana y la constitución de una compañía de financiamiento en Colombia– y volvió a la rentabilidad en 2026. De acuerdo con su CEO, este año crecerán alrededor de 2,5 veces frente a 2025. La firma procesa actualmente unos 13 millones de transacciones y espera terminar el año con entre 18 millones y 19 millones de operaciones mensuales.

Detrás de ese aumento están tres factores: la llegada de nuevos clientes, un mayor uso de los servicios por parte de las empresas que ya trabajan con Cobre y el lanzamiento de nuevos productos.

Hay otro motor relevante: Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Gedeón sostiene que Cobre fue la primera empresa en Colombia que permitió a las compañías cobrar y pagar mediante este sistema. En septiembre del año pasado comenzó prácticamente desde cero y, en agosto de 2026, procesó alrededor de 4 millones de transacciones a través de Bre-B.

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La apuesta ahora es ampliar el uso de esa infraestructura, y una de sus palancas estará en mantener y aumentar su talento tecnológico. Gedeón considera que Colombia tiene desarrolladores de alta calidad, pero advierte que atraerlos y retenerlos exige competir con salarios internacionales.

Para Cobre, ese recurso humano será crucial en una etapa en la que el crecimiento ya no depende solo de mover más dinero, sino de ampliar la infraestructura tecnológica que conecta empresas, sistemas de pago y mercados.