ETB sorprende en bolsa mientras avanza en su transformación hacia una empresa tecnológica

La acción de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) ha sido una de las más dinámicas a lo largo del año. Según un informe de Bancolombia, en agosto, ETB tuvo el mejor desempeño al compararse mes a mes, con un crecimiento del 29,1 por ciento, superando a la preferencial del Grupo Argos, que registró 24,2 por ciento; mientras que, a lo largo del año, la acción de la ETB ha tenido una valorización superior al 95 por ciento.

En telecomunicaciones sigue el remezón: después de la integración Tigo-Movistar, viene la operación en fibra óptica. ¿Cuál es escenario?

Aunque muchos analistas no siguen esta acción, su comportamiento ha sorprendido y ha coincidido con una transformación estratégica de la compañía.

Un análisis de KPMG advierte que las empresas de telecomunicaciones enfrentan una presión creciente por la reducción de márgenes, una mayor competencia, cambios en las expectativas de los clientes y mayores necesidades de inversión. Ante este escenario, muchas de las principales compañías del sector buscan reposicionarse con más innovación, una mayor atención a la experiencia del cliente y procesos continuos de transformación digital.

Ese camino lo empezó a recorrer la ETB. La firma ha venido fortaleciendo su operación y negocio tradicional con despliegue de fibra óptica y mayores conexiones, pero también abriendo un nuevo foco: combina su infraestructura de conectividad con tecnología, inteligencia artificial y soluciones digitales para responder a las nuevas exigencias de los mercados. Así, construye ecosistemas digitales en sectores como gobierno, educación y salud, integra capacidades y aliados tecnológicos, y utiliza los datos y la inteligencia artificial para entender mejor las necesidades de sus clientes y convierte la tecnología en soluciones útiles para las personas, las organizaciones y las ciudades.

En ese paso del telco al techco, para Diego Molano, presidente de la ETB, se encuentran varios retos. Uno de los más importantes es el de la cultura. “La gente del mundo telco está acostumbrada a la infraestructura, a los cables. Y a mirar para adentro y su negocio únicamente. El mundo de las aplicaciones, el mundo techco, es de una cultura de mucha innovación, pero, sobre todo, de estar metido en el rancho de los clientes. Por eso, nosotros tenemos dos compañías diferentes: una que hace la telco y una que hace la techco. Porque las culturas tienen que ser también diferentes”, explica.

Insiste en que quien está en el negocio de tecnología, en las aplicaciones, tiene que entender del negocio del cliente. El que está en telecomunicaciones va y conecta el internet. Pero, ¿cómo lo usa? “Aquí nosotros tenemos que meternos dentro de la operación del cliente y ayudarle a hacer su transformación e implementarla. Entonces, el primer punto grande es ese: es un tema cultural diferente”, explica Molano.

Y el otro gran desafío está relacionado con los modelos de negocio. “El mundo de las telecomunicaciones es una industria superintensiva en capital, en tener la fibra óptica, los data centers. En el nuevo mundo, lo más importante es el talento. Son estructuras de negocios diferentes: ya no es una estructura intensiva en capital, es una estructura intensiva en talento; pero también en atraer, educar y motivar ese talento. Son cosas totalmente distintas”.

ETB ofrece soluciones digitales en sectores como gobierno, educación y salud. Foto: Getty Images

Pero, además, la tecnología ha sido soporte para alcanzar mayores eficiencias en la operación interna. “Hemos optimizado la compañía en el interior utilizando mucha tecnología, mucha inteligencia artificial, lo que nos ha permitido alcanzar eficiencias. Hemos cambiado totalmente las herramientas de tecnología que usábamos, que eran viejas”.

Y los resultados financieros empiezan a reflejar el cambio. Entre enero y junio de 2026, los ingresos totales de la compañía llegaron a 838.481 millones de pesos, un crecimiento de 8,9 por ciento frente al mismo periodo de 2025. Y la utilidad neta de la empresa alcanzó los 26.126 millones de pesos, es decir, una recuperación de 91.857 millones de pesos tras el ejercicio previo.

Soluciones digitales

Según Molano, la empresa ahora ofrece soluciones digitales. “Montamos una plataforma educativa con inteligencia artificial para la Registraduría, con la que capacitamos a todos los jurados y a los testigos de votación. Ahora estamos desarrollando la plataforma para las escuelas públicas colombianas. A la Secretaría de Salud le generamos el sistema para enrutar las ambulancias en Bogotá. Estamos diseñando la red IoT (internet de las cosas) de Bogotá para que, con inteligencia artificial, podamos mejorar la seguridad de la ciudad”.

Esta nueva apuesta, según los cálculos de Molano, debe reflejar la cuarta parte (25 por ciento) de los ingresos de la ETB de aquí al año 2030. Hoy, este “nuevo mundo” representa entre el 8 y el 10 por ciento de las ventas.

¿Se explica el movimiento de la acción con este cambio? “La verdad, tengo que ser honesto y decir: no lo sé. Porque, finalmente, nosotros lo que hacemos es que le comunicamos al mercado que tenemos un plan y que lo estamos ejecutando”, dice Molano.

Pone como ejemplo la reciente operación financiera que adelantó la compañía: a finales de agosto, la empresa suscribió un contrato de crédito sindicado por cerca de 900.000 millones de pesos con DaviBank, Itaú, Bancolombia y Santander. Según la empresa, corresponde a una novación, es decir, a la sustitución de deudas anteriores por una nueva obligación financiera.

Operativamente, la ETB se recupera, de acuerdo con los resultados del primer trimestre de 2026. Ahora el reto es de caja

“Los bancos con los que acabamos de negociar la deuda conocen este plan y, gracias a él, hicimos un sindicado en el que, además, la tasa que tenemos es menor a la tasa que teníamos. Los bancos que se metieron a vernos por dentro dijeron: ‘Oiga, estos tipos tienen un buen plan, yo les voy a seguir prestando plata’. Entonces, ellos mandan mensajes al mercado”, añade.

Sobre el comportamiento de la acción, Molano reconoce que eso los entusiasma, “pero no es suficiente. Para nosotros, el objetivo no es que el valor de la acción de ETB crezca. El objetivo nuestro es que seamos un jugador importante en la transformación digital de Colombia, de las compañías, del sector público y de los ciudadanos. Es el éxito de nuestros clientes. Si nuestros clientes son exitosos en su transformación digital, ETB es exitoso. Y eso es lo que buscamos”.

Afirma que el objetivo es contribuir a que Colombia rápidamente haga su transformación digital, “que se mejore la productividad con el uso de la tecnología, que las empresas progresen con el uso de la tecnología, que el Gobierno sea más eficiente; que se combata la corrupción con tecnología, que haya más empleo gracias a la tecnología, que haya cierre de las brechas con la tecnología. Y, si contribuimos a que eso pase, estamos seguros de que los estados financieros de ETB van a mejorar, al igual que el valor de la acción”.