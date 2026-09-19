Las 5.000 empresas más grandes de Colombia: el salto de las compañías tecnológicas

");else if(O._boomrl=function(){t()},O.addEventListener)O.addEventListener("load",O._boomrl,!1);else if(O.attachEvent)O.attachEvent("onload",O._boomrl);d.close()}function a(e){window.BOOMR_onload=e&&e.timeStamp||(new Date).getTime()}if(!window.BOOMR||!window.BOOMR.version&&!window.BOOMR.snippetExecuted){window.BOOMR=window.BOOMR||{},window.BOOMR.snippetStart=(new Date).getTime(),window.BOOMR.snippetExecuted=!0,window.BOOMR.snippetVersion=12,window.BOOMR.url=n+"8VKDY-4D6ZF-BFTDW-UH6Q3-GUCGA";var o=document.currentScript||document.getElementsByTagName("script")[0],i=!1,r=document.createElement("link");if(r.relList&&"function"==typeof r.relList.supports&&r.relList.supports("preload")&&"as"in r)window.BOOMR.snippetMethod="p",r.href=window.BOOMR.url,r.rel="preload",r.as="script",r.addEventListener("load",e),r.addEventListener("error",function(){t(!0)}),setTimeout(function(){if(!i)t(!0)},3e3),BOOMR_lstart=(new Date).getTime(),o.parentNode.appendChild(r);else t(!1);if(window.addEventListener)window.addEventListener("load",a,!1);else if(window.attachEvent)window.attachEvent("onload",a)}}(),"".length>0)if(e&&"performance"in e&&e.performance&&"function"==typeof e.performance.setResourceTimingBufferSize)e.performance.setResourceTimingBufferSize();!function(){if(BOOMR=e.BOOMR||{},BOOMR.plugins=BOOMR.plugins||{},!BOOMR.plugins.AK){var n=""=="true"?1:0,t="",a="eyab6kadmwamajqacqeoyaaagzvk4lxs-f-9a13080bd-clienttons-s.akamaihd.net",o="false"=="true"?2:1,i={"ak.v":"41","ak.cp":"909206","ak.ai":parseInt("581891",10),"ak.ol":"0","ak.cr":2,"ak.ipv":6,"ak.proto":"h2","ak.rid":"c18efb09","ak.r":49763,"ak.a2":n,"ak.m":"dscr","ak.n":"ff","ak.cport":58926,"ak.gh":"23.55.100.204","ak.quicv":"","ak.tlsv":"tls1.3","ak.0rtt":"","ak.0rtt.ed":"","ak.csrc":"-","ak.acc":"","ak.t":"1789800178","ak.ak":"hOBiQwZUYzCg5VSAfCLimQ==C5LyYcf/8JLXrUP+1mOchnSWHRow/cxDYhUFNl508BsgTiEjvCqG1lbkBcb09nL7lEtfaOh08Yc1Zru+a70XBIHo7MBR/ocum0iu6XbVLKilQ4Vvs03renHneLHLUoZhhONv+2EXhsTtFcE/7G3K5qL/QsHfrM2XFKIa2Bac/zAfDWDtEchqkcTsRfft2ebVwqtfSgiO2Gg1MKYYFEfrUKVAnjICPMfH687HKlxWsCwkd8rO6WjgrvfXBR4r+BWlQcN69p6816M65iQ+gEsb1x/lah1Atsmo2fx7iAbpKtmBEhQBTpq1TpQlQStD8wae7mQFBWl+5fqewsviIzMcRqRcpYK7WayOmjkmDAoeaEg5YiOJixQTWeauwcn5y5qZmmEWUOjIOJ2AiWlbny18TEAybfosOSVgUVKAeM2Jk18=","ak.pv":"78","ak.dpoabenc":"","ak.tf":o};if(""!==t)i["ak.ruds"]=t;var r={i:!1,av:function(n){var t="http.initiator";if(n&&(!n[t]||"spa_hard"===n[t]))i["ak.feo"]=void 0!==e.aFeoApplied?1:0,BOOMR.addVar(i)},rv:function(){var e=["ak.cport","ak.cr","ak.csrc","ak.gh","ak.ipv","ak.m","ak.n","ak.ol","ak.proto","ak.quicv","ak.tlsv","ak.0rtt","ak.0rtt.ed","ak.r","ak.acc","ak.t","ak.tf"];BOOMR.removeVar(e)}};BOOMR.plugins.AK={akVars:i,akDNSPreFetchDomain:a,init:function(){if(!r.i){var e=BOOMR.subscribe;e("before_beacon",r.av,null,null),e("onbeacon",r.rv,null,null),r.i=!0}return this},is_complete:function(){return!0}}}}()}(window);</script></head> <body> <div id="embed-root"> <div class="tema_estilos"> <div class="bloque_tab"> <div class="indicador-movil" id="indicador" role="note"> <svg viewBox="0 0 24 24" width="26" height="26" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true"><circle cx="5" cy="12" r="2.4" fill="currentColor" stroke="none"/><path d="M10 12h10"/><path d="M16 8l4 4-4 4"/></svg> <span>Desliza hacia la derecha para ver todos los datos</span> </div> <h2 class="titulo_estilos" id="titulo"></h2> <h3 class="subtitulo_estilos" id="subtitulo"></h3> <input class="buscador_estilos" type="text" id="buscar" placeholder="Buscar..." aria-label="Buscar en la tabla"> <p class="estado_estilos" id="estado">Cargando datos...</p> <button type="button" class="reintentar_estilos" id="reintentar" hidden>Volver a cargar</button> <div class="table-wrapper_estilos" id="tabla-wrap" hidden> <table class="tabla_estilos"> <thead><tr id="thead-row"></tr></thead> <tbody id="tbody"></tbody> </table> </div> <div class="pagination-wrapper_estilos" id="paginacion" hidden> <button type="button" class="paginate_button_estilos" id="prev">Anterior</button> <span class="page-display_estilos"> <input class="goto_estilos" id="irPagina" type="text" inputmode="numeric" pattern="[0-9]*" maxlength="4" autocomplete="off" aria-label="Ir a la página"> <span>/ <span id="totalPaginas"></span></span> </span> <button type="button" class="paginate_button_estilos" id="next">Siguiente</button> </div> <h4 class="nota_estilos"> <b>Fuente</b>: Superintendencias de Sociedades, Servicios Públicos, Economía Solidaria, Subsidio y Transporte, así como de las Cámaras de Comercio de 22 ciudades, la Contaduría General de la Nación y reportes directos que enviaron las empresas a Dinero.<br> <b>Convenciones</b>: (C) Con datos consolidados; (I) Datos individual; (+) &gt; 1.000 %; (-) &lt; -1.000 %; y (UN/pat) Utilidad Neta / Patrimonio; (n. a.) no aplica. </h4> </div> <div class="caja-logo-dinero"> <a href="https://www.dinero.com/" target="_blank" rel="noopener"> <img src="https://multimedia.semana.com/2025/04_abril/ranking_colegios/logo-dinero.jpg" alt="Dinero" loading="lazy"> </a> </div> <div class="organizador"> <div class="section"> <div class="linea-parrafo2"></div> <div class="rombo1"></div> </div> </div> <div style="height:30px;"></div> </div> </div> <script> (function () { // ============================================================ // CONFIGURACION DE ESTA TABLA (lo unico que cambia entre tablas) // ============================================================ var CFG = { "titulo": "", "subtitulo": "TI software & servicios de tecnologías de la información", "csvUrl": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSJXoOI32EE000whZDGsbzsV-e946XEVzHCFJtSyscAsocxBFIBiInlAIWbWB8y09ZKqyB5VBH1szC_/pub?gid=1809167241&single=true&output=csv", "filasEncabezado": 3, "pageLength": 10, "indicadorMovil": false }; var root = document.getElementById('embed-root'); // ============================================================ // ALTURA DEL IFRAME // ============================================================ function sendHeight() { var h = Math.ceil(root.getBoundingClientRect().height); if (!h) { return; } try { if (window.frameElement) { window.frameElement.style.height = h + 'px'; } } catch (e) {} try { window.parent.postMessage({ type: 'EMBED_HEIGHT', height: h }, '*'); } catch (e) {} } window.addEventListener('load', sendHeight); window.addEventListener('resize', sendHeight); new ResizeObserver(sendHeight).observe(root); new MutationObserver(sendHeight).observe(root, { childList: true, subtree: true, attributes: true }); if (document.fonts && document.fonts.ready) { document.fonts.ready.then(sendHeight).catch(function () {}); } Array.from(document.images).forEach(function (img) { if (!img.complete) { img.addEventListener('load', sendHeight, { once: true }); } }); // ============================================================ // TABLA // ============================================================ var cols = 0; var todas = []; // { c: [celdas], g: 'subgrupo' } var filtradas = []; var pagina = 0; function $(id) { return document.getElementById(id); } var tituloEl = $('titulo'), subtituloEl = $('subtitulo'), estadoEl = $('estado'); var wrap = $('tabla-wrap'), trHead = $('thead-row'), tbody = $('tbody'), buscar = $('buscar'); var pag = $('paginacion'), irInput = $('irPagina'), totalEl = $('totalPaginas'); var prev = $('prev'), next = $('next'), indicador = $('indicador'), reintentarBtn = $('reintentar'); if (CFG.titulo) { tituloEl.textContent = CFG.titulo; } else { tituloEl.hidden = true; } if (CFG.subtitulo) { subtituloEl.textContent = CFG.subtitulo; } else { subtituloEl.hidden = true; } // Indicador "desliza" (solo movil; desaparece al primer deslizamiento) if (CFG.indicadorMovil) { indicador.classList.add('activo'); wrap.addEventListener('scroll', function () { if (wrap.scrollLeft > 12) { indicador.classList.remove('activo'); } }, { passive: true }); } else { indicador.parentNode.removeChild(indicador); } var MSG_ERROR = 'No se pudieron cargar los datos. Intenta de nuevo más tarde.'; // estado(texto, true) = mensaje de error con el botón "Volver a cargar" function estado(txt, error) { estadoEl.textContent = txt || ''; estadoEl.hidden = !txt; reintentarBtn.hidden = !error; } function norm(s) { return String(s).toLowerCase().normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, ''); } function limpio(v) { return String(v == null ? '' : v).replace(/\s+/g, ' ').trim(); } // Encabezados: une, columna por columna, las filas de encabezado del CSV function construirEncabezados(filasEnc) { var out = []; for (var c = 0; c < cols; c++) { var partes = []; filasEnc.forEach(function (r) { var v = limpio(r[c]); if (v) { partes.push(v); } }); out.push(partes.join(' ')); } return out; } function pintarEncabezados(hs) { trHead.innerHTML = ''; hs.forEach(function (h) { var th = document.createElement('th'); th.textContent = h; trHead.appendChild(th); }); } function render() { tbody.innerHTML = ''; if (!filtradas.length) { var tr0 = document.createElement('tr'); var td0 = document.createElement('td'); td0.colSpan = cols; td0.className = 'vacio'; td0.textContent = 'Sin resultados'; tr0.appendChild(td0); tbody.appendChild(tr0); pag.hidden = true; sendHeight(); return; } var paginas = Math.ceil(filtradas.length / CFG.pageLength); if (pagina > paginas - 1) { pagina = paginas - 1; } if (pagina < 0) { pagina = 0; } var ini = pagina * CFG.pageLength; var trozo = filtradas.slice(ini, ini + CFG.pageLength); var ultimo = null; trozo.forEach(function (fila, i) { // subtitulo de subgrupo: al inicio de cada grupo (y al inicio de la pagina si continua uno) if (fila.g && fila.g !== ultimo) { var trG = document.createElement('tr'); trG.className = 'grupo'; var tdG = document.createElement('td'); tdG.colSpan = cols; tdG.textContent = fila.g; trG.appendChild(tdG); tbody.appendChild(trG); } ultimo = fila.g; var tr = document.createElement('tr'); tr.className = (i % 2 === 0) ? 'odd' : 'even'; fila.c.forEach(function (celda) { var td = document.createElement('td'); td.textContent = celda; tr.appendChild(td); }); tbody.appendChild(tr); }); pag.hidden = paginas <= 1; irInput.value = String(pagina + 1); totalEl.textContent = String(paginas); prev.disabled = pagina === 0; next.disabled = pagina >= paginas - 1; sendHeight(); } buscar.addEventListener('input', function () { var q = norm(buscar.value.trim()); filtradas = q ? todas.filter(function (f) { return norm(f.c.join(' ')).indexOf(q) !== -1; }) : todas.slice(); pagina = 0; render(); }); prev.addEventListener('click', function () { if (pagina > 0) { pagina--; render(); } }); next.addEventListener('click', function () { pagina++; render(); }); // Ir a una pagina escribiendo el numero function irA() { var n = parseInt(String(irInput.value).replace(/\D/g, ''), 10); var paginas = Math.ceil(filtradas.length / CFG.pageLength) || 1; if (!isNaN(n) && n >= 1 && n <= paginas) { pagina = n - 1; } render(); // si el valor era invalido, render() deja el numero de la pagina actual } irInput.addEventListener('change', irA); irInput.addEventListener('keydown', function (e) { if (e.key === 'Enter') { e.preventDefault(); irA(); irInput.blur(); } }); irInput.addEventListener('focus', function () { irInput.select(); }); // ============================================================ // CARGA DIFERIDA: no se descarga nada hasta que la tabla esté // a punto de verse (700px antes de entrar en pantalla). // ============================================================ function liberarAltura() { root.style.minHeight = '0'; } function cargarPapa(ok, fallo) { if (window.Papa) { ok(); return; } var sc = document.createElement('script'); sc.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/PapaParse/5.3.2/papaparse.min.js'; sc.onload = ok; sc.onerror = fallo; document.head.appendChild(sc); } function cuandoVisible(fn) { if (!('IntersectionObserver' in window)) { fn(); return; } var hecho = false; var io = new IntersectionObserver(function (entradas) { if (hecho) { return; } for (var i = 0; i < entradas.length; i++) { if (entradas[i].isIntersecting) { hecho = true; io.disconnect(); fn(); return; } } }, { rootMargin: '700px 0px' }); io.observe(root); } function descargar() { Papa.parse(CFG.csvUrl, { download: true, header: false, skipEmptyLines: 'greedy', complete: function (r) { liberarAltura(); var data = (r && r.data) || []; if (!data.length) { estado('No hay datos para mostrar.', true); return; } // filas de encabezado var n = CFG.filasEncabezado; if (n == null) { n = data.findIndex(function (row) { return /^\d+$/.test(limpio(row[0])); }); if (n < 0) { estado('No se encontraron filas de datos en el CSV.', true); return; } } n = Math.max(n, 1); cols = 0; data.slice(0, n).forEach(function (row) { cols = Math.max(cols, row.length); }); pintarEncabezados(construirEncabezados(data.slice(0, n))); document.documentElement.style.setProperty('--min-w', (cols * 120) + 'px'); // datos: las filas con texto solo en la 1a columna son subtitulos de subgrupo var grupo = ''; data.slice(n).forEach(function (row) { var f = row.slice(0, cols); while (f.length < cols) { f.push(''); } var primera = limpio(f[0]); var resto = f.slice(1).some(function (v) { return limpio(v) !== ''; }); if (!primera && !resto) { return; } if (primera && !resto && !/^\d+$/.test(primera)) { grupo = primera; return; } todas.push({ c: f, g: grupo }); }); filtradas = todas.slice(); if (!todas.length) { estado('No hay datos para mostrar.', true); return; } estado(''); wrap.hidden = false; render(); }, error: falloCarga }); } function falloCarga() { liberarAltura(); estado(MSG_ERROR, true); } // Botón "Volver a cargar": repite la descarga desde cero reintentarBtn.addEventListener('click', function () { estado('Cargando datos...'); todas = []; filtradas = []; pagina = 0; wrap.hidden = true; cargarPapa(descargar, falloCarga); }); cuandoVisible(function () { cargarPapa(descargar, falloCarga); }); })(); </script> </body> </html> '>