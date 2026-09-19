Las 5.000 empresas más grandes de Colombia: el salto de las compañías tecnológicas
La IA se ha convertido en la nueva palanca de crecimiento del sector empresarial. Las mayores firmas del país tienen una gran apuesta en esta tecnología, que puede ser una oportunidad para el despegue económico.
La inteligencia artificial llegó para quedarse y no tiene sentido nadar contra la corriente. Su enorme capacidad mantiene encendidas las alertas y ha llevado incluso a algunos de sus promotores a cambiar de posición y a advertir sobre graves riesgos para la humanidad.
Pese a esas alertas, la carrera de las grandes compañías por desarrollar la mejor IA no se detiene. Al mismo tiempo, numerosos empresarios colombianos confían en que esta herramienta tendrá efectos positivos y abrirá nuevas oportunidades de negocio.
Aunque el tejido empresarial del país suele asociarse más a actividades industriales y comerciales, lo cierto es que hay un creciente sector tecnológico, que cada vez factura más y que con sus ideas de negocios está transformando al país y a varios mercados vecinos.
Son compañías que enfrentan una competencia intensa, pues las grandes tecnológicas del mundo ya operan en Colombia. Muchas de estas multinacionales, sin embargo, mantienen en el país equipos reducidos, apoyadas en el trabajo remoto y los servicios en la nube para concentrar buena parte de sus expertos en otras naciones. Esto ayuda a explicar por qué algunas firmas nacionales de software registran en Colombia mayores ventas que gigantes como Google o Netflix.
Las tecnológicas colombianas aún son pocas frente al total de las unidades productivas del país, pero tienen el denominador común de crecer de forma acelerada. Sus fundadores son jóvenes o segundas generaciones de propietarios, varios de ellos educados en el exterior, y convencidos de que de la mano de herramientas digitales pueden crear negocios rentables y además de gran impacto. Uno de ellos es Sebastián Noguera, cofundador y presidente de Habi, quien asegura que su apuesta laboral ha estado en construir empresas que le permitan avanzar a la clase media. “Y la gran palanca para que esto ocurra es la tecnología”, precisa.
Fue uno de los fundadores de Merqueo, el primer supermercado digital del país, y ahora está al frente de una compañía que busca estandarizar y facilitar los trámites para la compra y venta de vivienda, claramente de la mano de recursos tecnológicos que aceleran y abaratan los procesos.
Algo similar le ocurrió a Santiago Suárez, CEO y cofundador de Addi, quien tenía la convicción de que en el país se podía hacer banca de otra manera y con enfoque más incluyente. Su meta era formar parte del equipo que iba a crear ese nuevo futuro y logró una revolución en el crédito de consumo, que hoy financia a 4 millones de colombianos.
Así mismo, José Vélez, CEO y cofundador de Bold, cambió el juego de los datafonos en el país, al desarrollar y comercializar unos aparatos pequeños y móviles, que les sirven a microempresarios, emprendedores e incluso a negocios más grandes. De la misma manera, pocos se imaginarían que antes de que existiera Google Maps, dos hermanas caleñas habían creado en Bogotá una empresa de mapas digitales, que comenzó sistematizando el directorio de páginas blancas de Bogotá y hoy es uno de los principales partners de la gigante estadounidense.
Sin embargo, el gran referente tecnológico del país es Rappi, la compañía que pintó de naranja de las calles de nueve países, transformó los domicilios y ha acelerado el crecimiento de la industria gastronómica, mientras ofrece nuevas alternativas laborales, que antes no se contemplaban.
Esta edición de Dinero está dedicada a las 5.000 empresas más grandes del país, medidas por sus ventas en 2025. Aunque dentro de ese grupo solo 210 pertenecen a los sectores de telecomunicaciones y actividades de TI, sus cifras muestran un crecimiento más acelerado. En conjunto, esas 5.000 compañías vendieron 2.213 billones de pesos en 2025, 6,3 por ciento más que un año atrás; las tecnológicas, en cambio, registraron ingresos por 82 billones de pesos, con un aumento anual de 18 por ciento.
Los tres mayores operadores de telefonía del país, Claro, Telefónica y Tigo (en 2025 estas dos últimas aún no se habían unido), se ubican como las más grandes del sector de telecomunicaciones, todas con propietarios extranjeros. En esa industria hoy sobresale ETB, empresa que recientemente le ha dado un fuerte giro a su operación y su acción hoy brilla en la bolsa.
En el desarrollo de software, la primera es la paisa Comercial Card, que bajo la marca PTM opera una plataforma transaccional para comercios, con servicios como recargas, pago de facturas, pines, recaudos y otras transacciones. Le siguen 140 empresas, la mayoría de origen extranjero.
Mientras que entre las 20 compañías más grandes de Colombia solo cinco son filiales de multinacionales —Terpel, Claro, Ara, Enel y Primax—, en el sector tecnológico predominan las empresas de capital extranjero. En ese contexto, resulta más significativo que una compañía nacional logre ubicarse entre las primeras por ventas.
Rappi y Habi son los dos únicos unicornios colombianos, es decir, empresas emergentes valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Junto a ellas aparecen firmas como Servinformación, OlimpIA, Siigo, Gopass y Cobre, entre las tecnológicas colombianas más destacadas.
Son firmas que no solo compiten a nivel doméstico, sino que cada vez conquistan más mercados externos. Sus fundadores y directivos están convencidos de que la IA será clave en ese proceso. “Colombia no ha logrado ser suficientemente productiva, no hemos podido dar ese salto y la inteligencia artificial, bien manejada, nos puede dar esa oportunidad. Hay gente que la ve como un desastre para el mundo y otros que la ven como lo mejor. Yo creo que puede ser una herramienta extraordinaria”, concluye Mónica Patiño, presidenta de Servinformación.
Comparar empresas con criterios comunes y ver cómo cambia su posición frente a competidores, sectores y años anteriores es una de las tareas anuales que realiza Dinero con su ranking de 5.000 empresas.
Esta publicación tiene entre sus objetivos mostrar qué compañías concentran más ingresos, activos o utilidades; identificar sectores que están creciendo o perdiendo peso; ayudar a detectar cambios en el liderazgo empresarial; y ofrecen una fotografía de la estructura productiva del país.
También es útil para inversionistas, proveedores, clientes y analistas porque facilita la evaluación de tamaño, desempeño y posición relativa de las mayores empresas de Colombia. La idea no es señalar cuál empresa es “mejor”, pues eso depende de la variable analizada. Una compañía puede liderar en ventas, pero no en rentabilidad, generación de empleo o productividad.
Para realizar esa medición, cada año Dinero arma una gran base de datos que se alimenta con informes de las superintendencias de Sociedades, de Economía Solidaria, de Subsidio, de Salud y de Transporte, así como de las Cámaras de Comercio de 22 ciudades, la Contaduría General de la Nación y reportes directos que envían las empresas.
Con esta información, las compañías son agrupadas en diez macrosectores económicos y ordenadas por su nivel de ventas. En esta ocasión, clasificaron firmas que en 2025 tuvieron ingresos de más de 62.164 millones de pesos.
El año pasado, las 5.000 empresas evaluadas vendieron 2.213 billones de pesos y registraron utilidades netas de 151 billones. Esos indicadores muestran crecimientos anuales de 6,3 y 3,6 por ciento, respectivamente. Los activos alcanzaron 3.683 billones de pesos y los pasivos 2.388 billones.
El mapa empresarial del país tiene líderes distintos por región. En Bogotá, Ecopetrol encabezó las ventas con 119 billones de pesos en 2025, mientras que en Antioquia el primer lugar fue para Grupo Cibest, con 43 billones. D1 lideró en los departamentos del centro, con 21,6 billones, y Reficar hizo lo propio en la costa Caribe, con 22,3 billones.
En los departamentos del Occidente, Celsia registró la mayor facturación, con 5 billones de pesos, y en el Eje Cafetero sobresalió Audifarma, con 1,93 billones. En los Santanderes lideró Marval, con ingresos por 2,4 billones, mientras que en los Llanos la primera posición fue para la Electrificadora del Meta, con 947.658 millones.
Todas las cifras del presente escalafón están en millones de pesos y las variaciones se miden anualmente.
José Vélez, CEO de Bold, se declara un “emprendedor serial”. Su negocio ya tiene un pie en Perú y cree que tiene espacio para multiplicarse por cinco o por 10 en el próximo lustro.
Para él, el gran reto es que por la inteligencia artificial no está creciendo tanto el empleo en el desarrollo de software.