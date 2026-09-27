Estos ciudadanos deberán presentar la declaración de renta en la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre

Con el calendario tributario de 2026 avanzando, los contribuyentes en Colombia continúan cumpliendo con el proceso de presentación de la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Declaración de renta en Colombia | Dian confirma importante ayuda para los colombianos que deben realizar el trámite

La declaración de renta es el reporte mediante el cual las personas naturales informan a la autoridad tributaria sus principales datos económicos del periodo fiscal, como ingresos recibidos, patrimonio, compras, consumos, movimientos financieros y demás información requerida para determinar su situación tributaria.

La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian. Foto: 123 Rf

A partir de los datos registrados, la Dian establece el resultado de la obligación fiscal de cada contribuyente: puede generarse un saldo por pagar, una declaración sin impuesto a cargo o un saldo a favor que podrá ser solicitado bajo las condiciones previstas en la normativa vigente.

El calendario para las personas naturales comenzó el 12 de agosto de 2026 y finalizará el 26 de octubre del mismo año. Los vencimientos se organizan de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT del contribuyente, sin incluir el dígito de verificación.

Para la semana comprendida entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre, deberán presentar la declaración de renta las personas naturales cuyos NIT finalicen en los siguientes números:

Fecha Cédula 28 de septiembre 65 y 66 29 de septiembre 67 y 68 30 de septiembre 69 y 70 1 de octubre 71 y 72 2 de octubre 73 y 74

Estas fechas corresponden al calendario oficial de vencimientos definido por la Dian para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas naturales correspondiente al año gravable 2025.

Cabe aclarar que estar obligado a declarar renta no implica automáticamente tener que pagar un impuesto. Después de analizar la información económica reportada, el resultado puede ser un valor a cargo, una declaración con saldo cero o un saldo a favor que podrá gestionarse conforme a los requisitos establecidos.

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¿Quiénes deben presentar declaración de renta en 2026?

La Dian determina la obligación de declarar renta para las personas naturales teniendo en cuenta diferentes criterios relacionados con sus ingresos, patrimonio y movimientos financieros durante el año gravable 2025. Entre las condiciones se encuentran:

Haber recibido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT durante 2025.

Haber realizado consumos con tarjeta de crédito que superen el límite establecido de 1.400 UVT.

Haber efectuado compras o consumos por encima del tope fijado por la regulación tributaria.

Registrar consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superiores a 1.400 UVT.

Contar con un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT al 31 de diciembre de 2025.

Tener la calidad de responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) al cierre del año gravable 2025.

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Para definir estos límites, la Dian toma como referencia los valores establecidos para la Unidad de Valor Tributario (UVT), indicador utilizado para calcular diferentes obligaciones y topes fiscales en Colombia.