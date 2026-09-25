Gobierno habilita uso extraordinario de regalías para reconstruir territorios afectados por el sismo

El Gobierno nacional estableció nuevas medidas para agilizar el uso de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. El Decreto Legislativo 1414 de 2026 permitirá que departamentos y municipios cobijados por la emergencia destinen recursos disponibles a proyectos de recuperación, reconstrucción y mitigación.

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Entre las principales medidas, las entidades territoriales podrán destinar al menos 30 % de los saldos disponibles de las Asignaciones Directas, de la Asignación para la Inversión Regional del 60 % en cabeza de los departamentos y de la Asignación para la Inversión Local a proyectos relacionados con la emergencia.

La disposición tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y aplica a los territorios incluidos en el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante los Decretos 1261 y 1348 de 2026.

El decreto también amplía temporalmente las posibilidades de utilizar el anticipo de hasta 5 % de las Asignaciones Directas para municipios productores, permitiendo que estos recursos financien o cofinancien proyectos de inversión vinculados directamente con la atención de la emergencia.

El DNP tendrá un plazo máximo de 30 días para establecer los términos y condiciones de los trámites aplicables a estos proyectos. Foto: Bernardo Peña/El País

Uno de los cambios busca reducir los tiempos de aprobación. Para los proyectos asociados con la emergencia y financiados mediante la Asignación para la Inversión Regional, se suspende temporalmente la instancia ordinaria de priorización a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de un representante territorial. En estos casos, la priorización quedará en manos del respectivo OCAD Regional.

Además, el DNP tendrá un plazo máximo de 30 días para establecer los términos y condiciones de los trámites aplicables a estos proyectos.

El decreto contempla también recursos para ciencia, tecnología e innovación. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con el DNP, podrá ajustar el Plan Bienal de Convocatorias 2025-2026 para incorporar iniciativas relacionadas con la emergencia.

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Estas podrán incluir sistemas de alerta y gestión del riesgo, reconstrucción sostenible, recuperación social y sanitaria, fortalecimiento de empresas de base científica y tecnológica y recuperación de capacidades científicas en los territorios afectados.

En cuanto a esto, Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación, explicó que “el Sistema General de Regalías debe ser una herramienta capaz de responder a las necesidades urgentes de los territorios. Con estas medidas buscamos que los recursos puedan traducirse con mayor rapidez en proyectos concretos de recuperación, reconstrucción y protección de las comunidades afectadas, manteniendo los principios de transparencia, eficiencia y correcta destinación de los recursos públicos”.