Centro Democrático realizará primera subasta de caballos para apoyar reconstrucción de templos afectados por terremoto

El Centro Democrático anunció la realización de la primera subasta virtual de equinos de la campaña “100 Caballos por Colombia”, una iniciativa que busca recaudar recursos para apoyar la restauración de templos afectados por el terremoto del 10 de agosto.

Centro Democrático habilita plataforma para donar caballos destinados a reconstruir iglesias afectadas por terremoto

La jornada se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre y contará con el respaldo de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas). En esta primera subasta serán ofrecidos tres ejemplares equinos y los recursos estarán destinados a la reconstrucción de iglesias en Salento (Quindío) y Marsella (Risaralda).

Además, será subastada una silla de montar que, según el Centro Democrático, fue obsequiada por el inversionista estadounidense Warren Buffett durante el periodo en que Álvaro Uribe fue presidente de Colombia. Los recursos obtenidos por este elemento serán destinados al municipio de Jericó (Antioquia).

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Las iglesias fueron de las estructuras más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Juan Carlos Sierra/API.

La subasta, denominada “Gran Subasta Reconstruyendo Sueños”, se realizará el sábado 19 de septiembre a las 6:00 p. m. Los interesados deberán registrarse previamente a través de la aplicación SuganApp, ingresar al listado de lotes y seleccionar la opción correspondiente a la subasta. El comunicado señala que las ofertas se realizarán sobre los lotes 18 y 19.

La iniciativa hace parte de “100 Caballos por Colombia”, cuyo principal promotor es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y contempla apoyar la restauración de templos en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima y Antioquia.

El partido asegura que su plataforma registra 222 templos afectados y permite consultar su ubicación, diócesis y características.

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El terremoto afectó las iglesias en Quindío y Valle. Foto: Suministrada a SEMANA/API.

El terremoto del 10 de agosto tuvo una magnitud de 7.4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano. El Ministerio de Cultura informó posteriormente que 39 inmuebles religiosos con valores patrimoniales resultaron afectados, además de 40 bienes inmuebles de interés cultural de ámbito nacional.