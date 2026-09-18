Política

Abelardo De La Espriella se reunió con David Vélez, fundador de Nubank: estos son los detalles

El mandatario colombiano y el banquero se reunieron en Barranquilla

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Redacción Semana
18 de septiembre de 2026 a las 12:08 p. m.
Reunión entre Abelardo De La Espriella y David Vélez.
Reunión entre Abelardo De La Espriella y David Vélez. Foto: Pantallazo toado a publicación de Abelardo De La Esoriella en X del 18 de septiembre de 2026

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer detalles de una reunión de alto nivel que sostuvo con el fundador de Nubank, David Vélez.

El encuentro se llevó a cabo en las últimas horas en la sede del Gobierno en Barranquilla. Al término de esa reunión, el jefe de Estado confirmó que Vélez tendrá una función especial en su administración.

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“Durante más de tres horas sostuve una reunión, en la sede presidencial de Barranquilla, con un colombiano que nos llena de orgullo: David Vélez, fundador de Nubank, quien será nuestro principal asesor ad honorem para liderar la revolución de la inteligencia artificial en Colombia”, expresó el mandatario colombiano.

Y avanzó en el mensaje: “Le pedí que nos ayude a construir un Estado más pequeño, eficiente y moderno; a transformar la educación para preparar a nuestros jóvenes para el mundo que ya está llegando; y a utilizar la tecnología para que las políticas sociales lleguen exactamente a quienes las necesitan”.

“Tenemos una ambición enorme: convertir a Colombia en el primer país de América Latina nativo en inteligencia artificial. Reinventar el Gobierno poniendo al ciudadano en el centro, reduciendo los costos de operación del Estado, eliminando burocracia innecesaria y disparando la productividad y las oportunidades para nuestra gente”, recalcó De La Espriella.

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También expresó: “David y su equipo me presentarán un proyecto para materializar esta visión y convertirla en una verdadera política de Estado. La inteligencia artificial no puede ser simplemente una herramienta más del Gobierno: tiene que convertirse en una palanca para transformar a Colombia”.

“Como él mismo dice, sus grandes sueños ya se cumplieron. Ahora nos corresponde trabajar para que millones de jóvenes colombianos tengan las herramientas y las oportunidades para cumplir los suyos. Colombia no puede llegar tarde al futuro. Vamos a construirlo”, puntualizo el presidente De La Espriella.