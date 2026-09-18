A Brigitte Baptiste le preguntaron en vivo si va a trabajar con el Gobierno De La Espriella y su respuesta fue clara

Este jueves 17 de septiembre de 2026, la Universidad Ean anunció que Brigitte Baptiste dejará la rectoría de ese claustro universitario, luego de siete años.

“La Universidad Ean informa que la doctora Brigitte Baptiste ha presentado su renuncia al cargo de rectora, función que desempeñará hasta el 30 de octubre de 2026, tras siete años de liderazgo al frente de la institución. Esta decisión marca una nueva etapa para la Universidad y en la visión de largo plazo definida por su Sala General y su Consejo Superior, orientada a continuar fortaleciendo el proyecto educativo de la Ean”, indicó la Ean en un comunicado.

Brigitte Baptiste renunció a su cargo como rectora de la Universidad Ean, tras siete años; la institución reveló nuevo rol que tendrá

Luego de que se conociera su renuncia a la rectoría, Brigitte Baptiste habló en La FM. En medio de la entrevista, la reconocida bióloga, investigadora y académica fue consultada sobre su futuro.

Además, la periodista Vanessa de la Torre le hizo una pregunta puntual: “¿Es factible que la veamos trabajando con el Gobierno, en algún gabinete?”.

Tras la consulta, Baptiste respondió con claridad en La FM. “Pues siempre será, yo creo, desde el espacio académico y no tanto con responsabilidad pública, pues esas son como mis capacidades y siempre lo he hecho de esta manera. Pero lo que Colombia decida”.

Brigitte Baptiste revela su futuro tras salir de la rectoría de la EAN: ¿irá al Gobierno? https://t.co/huU3qPYKGg pic.twitter.com/NFx4rRnVkm — La FM (@lafm) September 17, 2026

Cabe destacar que, en el comunicado de la Universidad Ean, se indicó que Brigitte continuará vinculada a este claustro como profesora emérita y estará al frente de la cátedra Ecología para el Emprendimiento.

“La Universidad reconoce el trabajo realizado por Brigitte Baptiste durante su permanencia en la Rectoría y su aporte a la ejecución de las prioridades institucionales definidas por los órganos de gobierno. Su gestión se suma al legado eanista, construido sobre los principios y pilares que han guiado su evolución y fortalecimiento a lo largo del tiempo”, se agregó en el comunicado.