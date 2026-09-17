Brigitte Baptiste renunció a su cargo como rectora de la Universidad Ean, tras siete años; la institución reveló nuevo rol que tendrá

Brigitte Baptiste dejará la rectoría de la Universidad Ean luego de permanecer durante siete años al frente de la institución. La institución confirmó este jueves, 17 de septiembre de 2026, que la académica continuará desempeñando sus funciones hasta el próximo 30 de octubre, fecha en la que concluirá oficialmente su gestión.

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Durante su periodo al frente de la Ean, Baptiste participó en el desarrollo de distintos proyectos que hicieron parte de las prioridades de la universidad. Entre ellos se encuentra el programa Becas por Colombia, iniciativa que permitió ampliar las oportunidades de acceso para jóvenes emprendedores.

La institución destacó los esfuerzos realizados durante estos años para fortalecer su comunidad educativa y ampliar la presencia de la Ean en diferentes regiones del país. De acuerdo con la universidad, estas acciones estuvieron acompañadas por un aumento de sus estudiantes y el impulso de iniciativas relacionadas con su proyecto educativo.

“La Universidad Ean avanzó en el fortalecimiento de su propuesta académica, su presencia regional y su capacidad para responder a los desafíos del país. En este proceso, la rectoría, bajo la conducción de Brigitte, tuvo a su cargo la ejecución de diversas iniciativas estratégicas y el desarrollo de un marco de acción que hoy forman parte de la evolución institucional”, dice el mensaje.

En su pronunciamiento, la institución reconoció el trabajo realizado por Baptiste y su participación en la puesta en marcha de las prioridades establecidas por los órganos de gobierno. Asimismo, señaló que continuará trabajando en los objetivos trazados y en los desafíos que deberá afrontar durante los próximos años.

“A partir de esta nueva etapa, Brigitte continuará vinculada a la Ean como profesora emérita y estará al frente de la Cátedra Ecológica para el Emprendimiento, desde donde seguirá aportando a la comunidad académica y al diálogo sobre los desafíos contemporáneos de la educación, la sostenibilidad, la innovación y el país”, se lee en el comunicado oficial.

La salida de Baptiste pone fin a una etapa de siete años en la rectoría. La académica, que ha construido una trayectoria vinculada con la ciencia, la biodiversidad y la educación, participa en debates relacionados con sostenibilidad, formación profesional e innovación.

Hasta el momento, la Universidad Ean no ha anunciado quién será la persona encargada de asumir la rectoría después del 30 de octubre. La institución deberá definir en las próximas semanas quién tomará las riendas de esta nueva etapa.