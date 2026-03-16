Sergio Fajardo comienza a revelar su eventual gabinete: Brigitte Baptiste sería su ministra de Ambiente

El candidato presidencial Sergio Fajardo presentó su programa de Gobierno y los nombres de las personas que integrarían su gabinete si llega a la Casa de Nariño en las elecciones de este 2026.

El primer cargo que se conoce es el de su eventual ministra de Ambiente, rol que ocuparía Brigitte Baptiste. El político antioqueño comenzará a publicar, día a día, los perfiles de quienes le acompañarían en su administración.

El candidato aseguró que ella es la “mejor persona” para llevar las riendas de esa cartera ministerial, debido a su experiencia en el sector y el liderazgo que ha tenido en los asuntos ambientales. Fajardo y Baptiste ya conversaron sobre la eventual articulación que tendrían a partir de estos comicios.

Además de su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, a Fajardo le acompañan en su equipo programático Juan José Echavarría, Hugo Acero, Luz María Agudelo, Pilar Gaitán, Jairo Humberto Patiño, Rosa Inés Patiño, Jorge Melguizo, Mauricio Olivera y Beatriz Botero.

En ese equipo de técnicos también están Jaime Parra, Juan Pablo Salazar, Miguel Torres Uribe, María Mónica Salazar, Luis Antonio Orozco, Federico Restrepo, Juan Felipe Bernal, Camilo Franco, Álvaro Gutiérrez-Botero, Joaquín Vélez, Guillermo Llinás, Gonzalo Hernández y Mónica Rolong.

El candidato celebró la primera reunión formal con su equipo de campaña este lunes, 16 de marzo, de cara a la primera vuelta del domingo 31 de mayo. El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín sostuvo que la carrera por la presidencia comienza esta misma semana.

La fórmula vicepresidencial, Bonilla, aseguró que los integrantes del equipo “siempre serán los mejores y las mejores”. Fajardo, por su parte, afirmó que los integrantes de su equipo deben ser transparentes, tener conocimiento en sus sectores y “estar orgullosos” de hacer parte del servicio público.

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El programa de gobierno del candidato presidencial fue construido con la participación de más de 140 expertos de diferentes partes del país, quienes se organizaron en 21 grupos de trabajo y revisaron 1.600 propuestas ciudadanas.

Con ese antecedente, el líder de Dignidad y Compromiso presentó la primera de las propuestas de su programa de Gobierno, enfocada en un programa de vivienda joven para que los adultos menores de 30 años puedan acceder a su casa propia a partir del programa Mi Casa Ya, si ahorran durante 18 meses. Quienes accedan a ese sistema tendrían otros beneficios como subsidios y menores tasas de interés.