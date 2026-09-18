Cartagena tendrá este viernes 18 de septiembre una jornada con restricciones especiales en sectores del Centro Histórico por la visita oficial de Abelardo De La Espriella.

Las medidas incluyen ley seca, cierres viales, prohibición de drones y limitaciones para algunos vehículos.

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Estas son las medidas que rigen en Cartagena

Las disposiciones fueron establecidas mediante el Decreto 0414 del 17 de septiembre de 2026, según la información publicada sobre la medida.

El decreto contempla restricciones desde las 6:00 de la mañana y hasta la finalización de los eventos oficiales previstos en la ciudad.

Una de las medidas que más puede afectar a quienes se encuentren en la zona es la ley seca, que se aplica en un radio de un kilómetro alrededor del lugar de los eventos presidenciales.

El Distrito estableció además la prohibición del sobrevuelo de drones en un radio de dos kilómetros alrededor del Palacio de la Proclamación.

Esto significa que quienes tengan previsto utilizar este tipo de dispositivos en el sector deberán tener en cuenta la restricción durante la jornada.

Abelardo De la Espriella visitará Cartagena este viernes, jornada en la que se aplicarán restricciones en sectores del Centro Histórico. Foto: Getty Images y Presidencia

Cierres en el Centro Histórico de Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) implementará restricciones a la movilidad entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía en diferentes tramos del Centro Histórico.

Los puntos contemplados son:

Carrera 2, entre calles 36 y 33.

Calle Baloco.

Calle de La Inquisición.

Calle de los Santos de Piedra.

Calle Nuestra Señora del Landrinal.

Calle Vélez Daníes.

Calle Nuestra Señora del Río.

Calle Cochera del Gobernador.

Calle del Arzobispado.

Calle de Santa Teresa.

Calle Román.

Las restricciones están relacionadas con el desplazamiento de la caravana presidencial y el dispositivo de seguridad dispuesto para la visita.

Por eso, quienes tengan que desplazarse por estos sectores durante la mañana deberán tener en cuenta los cierres y las indicaciones de los agentes de tránsito.

Las medidas también contemplan restricciones para la movilización de vehículos que transporten cilindros de gas, escombros, volquetas y tractocamiones.

La disposición incluye igualmente vehículos destinados a trasteos y acarreos durante el desarrollo de las actividades oficiales.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades a medios locales, Transcaribe y el transporte público mantendrán su operación hacia el sector del Centro, pese a las restricciones que se presentarán en algunas vías.

Esto permitirá que el servicio continúe funcionando mientras se desarrolla el dispositivo de movilidad.

Otra de las disposiciones adoptadas para esta jornada es la declaración de alerta amarilla en la red hospitalaria de Cartagena.

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Según lo reportado sobre el decreto, la medida busca mantener disponible la capacidad de respuesta de las instituciones de salud ante cualquier eventualidad durante la visita oficial.

Para quienes estén en Cartagena este viernes, el principal recomendación es tener en cuenta los horarios y sectores afectados antes de desplazarse por el Centro Histórico.