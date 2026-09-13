Cartagena y Gobierno Nacional sellan alianza con agenda de 13 proyectos en infraestructura, movilidad y competitividad

Durante una jornada de trabajo en el Palacio de La Aduana, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, junto a los ministros de Transporte, Elsa Noguera, y de Ambiente, Fabio Arjona, oficializó una hoja de ruta con 13 proyectos clave para la ciudad en infraestructura, movilidad y sostenibilidad ambiental.

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El encuentro tenía como fin buscar articular recursos nacionales con las inversiones distritales para maximizar el impacto de estas obras en los próximos 15 meses que restan para las autoridades locales.

“De los 15 meses y unos días que nos faltan de gobierno, queremos que los proyectos sean destacados como si nos faltaran 3 años, porque nuestro objetivo es apostar por procesos que se puedan comprometer de manera adecuada, eficaz”, manifestó el alcalde Turbay.

Noguera, por su parte, destacó la disposición para trabajar por la ciudad y remarcó los temas de su cartera. “En tema de transporte estamos atentos para priorizar las necesidades de Cartagena para incluirlas en el Plan de Desarrollo. El mejoramiento de estaciones de Transcaribe, flotas de buses nuevos, terminaciones de la vía Perimetral, el Aqua bus, todo eso es dentro de los proyectos importantes”.

Transformación de la movilidad urbana y acuática

El fortalecimiento del sistema Transcaribe encabeza las prioridades. Tras una inversión distrital superior a los 314.000 millones de pesos enfocada en sostenibilidad y flota, la Alcaldía solicitó cofinanciación para adquirir 55 buses articulados adicionales (a gas y eléctricos) valorados en 100.000 millones.

Así mismo, se gestiona el cubrimiento del 50 % de la flota existente, la absorción del déficit operacional acumulado de 175.520 millones de pesos a través del Presupuesto General de la Nación y el aval para construir un nuevo Patio Portal en la Zona Norte (60.000 millones) y optimizar 200 paraderos (5.009 millones).

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A la par, se proyecta el “Aquabus” o Transcaribe Acuático, una red de transporte intermodal con embarcaciones eléctricas de cero emisiones. Con un piloto inicial previsto para operar en Semana Santa mediante cuatro embarcaciones que conectarán La Bodeguita, Bazurto, Bocagrande y Mamonal, el Distrito impulsa su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo.

Esto asegurará la regulación del transporte público acuático y la construcción de embarcaderos estratégicos en Pasacaballos, Barú e Islas del Rosario, de acuerdo con la administración distrital.

Infraestructura vial y recuperación ambiental

La continuidad de la Vía Perimetral es el eje integrador de la transformación urbana. El proyecto busca conectar El Pozón con el corredor vial actual, creando un dique de protección social y medioambiental que frene las invasiones en las costas de la ciénaga de La Virgen. La iniciativa se suma a la Autopista Verde (150.000 millones de pesos en licitación) y las obras de ampliación vial del Aeropuerto Rafael Núñez.

Paralelamente, se destinarán 40.000 millones de pesos para la restauración ecológica de la Cuenca de la Virgen y la Bocana, rehabilitando sus compuertas para mejorar el intercambio hídrico. Esta acción se complementa con la estrategia de turismo regenerativo en la zona insular y el plan de adaptación climática Plan 4C.

Respecto al Canal del Dique, se formalizó una mesa interministerial entre Ambiente y Transporte para regular la sedimentación sin frenar la navegabilidad.

Competitividad aeroportuaria y desarrollo económico

En el ámbito aeroportuario, la ciudad avanza con la expansión de la terminal Rafael Núñez (proyectada para 8 millones de pasajeros al año) y la entrega del Parque Lineal de Crespo, integrado al Gran Malecón del Mar, megaobra de 197.000 millones de pesos que abrirá su primer tramo este 15 de octubre.

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En paralelo, se impulsa el Nuevo Aeropuerto de Bayunca, una iniciativa privada de 1.050 millones de dólares con capacidad para 17 millones de viajeros. Finalmente, el Distrito solicitó ajustar las fórmulas de contraprestación aeroportuaria y la tasa portuaria, buscando una retribución más justa ante los costos del tráfico pesado e industrial en la malla vial cartagenera.