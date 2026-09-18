Alcalde Galán lamenta la muerte de guardia de seguridad de TransMilenio asesinado por dos colados: tenía 27 años

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció frente a la situación que se dio en la mañana de este 18 de septiembre en una de las estaciones del servicio troncal del SITP, es decir, en Transmilenio, en la que falleció un guarda de seguridad que trató de evitar que dos personas evadieran el pago del pasaje.

La víctima fue Cristian Garzón, de 27 años, quien fue asesinado por dos hombres en la estación de Terreros, en Soacha, luego de que el guarda intentara evitar que ingresaran al sistema sin pagar.

“Una noticia muy dolorosa: Cristian Garzón, guardia de seguridad de TransMilenio, fue asesinado hoy en Soacha por dos personas que pretendían colarse en el sistema. Ambas personas fueron capturadas y haremos todo lo necesario para apoyar a las autoridades para que paguen por este crimen. A la familia de Cristian, toda mi solidaridad. Es doloroso e injustificable que acaben con la vida de un joven de 27 años”, dijo a través de sus redes.

De acuerdo con las primeras versiones, el guarda habría recibido una herida mortal con arma blanca a la altura del pecho, la cual acabó con su vida.

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