Alcalde Galán se opuso al aumento de tiempo de transbordo en Transmilenio: objetó el proyecto en el Concejo

Este miércoles, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, objetó el proyecto de acuerdo que fue aprobado en plenaria del Concejo de Bogotá el pasado 23 de agosto y con el que se buscaba que se ampliara el tiempo de transbordo en el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP.

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Con el proyecto, que solo necesitaba la firma del alcalde para entrar en vigencia, se buscaba que los bogotanos tuvieran 25 minutos adicionales para poder bajarse de un servicio troncal y acceder a un servicio zonal sin necesidad de pagar doble pasaje.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, objetó el proyecto de acuerdo que buscaba ampliar en 25 minutos la ventana de transbordo del SITP para evitar el cobro de un segundo pasaje. Foto: Composición Semana/ TransMilenio- API

La justificación de la medida era que, actualmente, Bogotá se encuentra enfrentando varias obras en corredores con alto volumen de tráfico, por lo que el tiempo de los trayectos ha aumentado y muchos no alcanzan a realizar el transbordo, por lo que numerosas familias deben asumir un pago mayor por los trayectos.

El autor del proyecto, el concejal Rubén Torrado, hizo un llamado al mandatario, al reclamarle por los 4 millones de personas que se verían afectadas con la medida.

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“No podemos tener una ventana de transbordo más amplia porque el alcalde Galán, el jurídico de la Alcaldía y la secretaria de Movilidad dicen que les estamos quitando competencia: que el Concejo no es competente. ¡Así no es, alcalde, no siga cometiendo errores! La ciudad necesita un mandatario con compromiso. Un alcalde que esté en sintonía con las personas más necesitadas”, dijo Torrado.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, objetó el proyecto que buscaba ampliar en 25 minutos el tiempo permitido para realizar transbordos en el sistema de transporte público sin pagar una segunda tarifa. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La cabeza del proyecto aseguró que existen elementos técnicos que respaldan la tesis de que la velocidad promedio en hora pico disminuyó tras los frentes de obra que tiene la ciudad.

“Según el análisis técnico de diciembre de 2024, desarrollado por la Subgerencia Económica de TransMilenio, entre 2023 y 2024, la velocidad promedio en hora pico de la mañana cayó de 26,8 km/h a 24,9 km/h, lo que representa una reducción del 6,8 %. En la hora pico de la tarde, la caída fue aún mayor, de 25,64 km/h a 23,8 km/h, equivalente a un 7,7 % menos”, añadió.

El concejal Rubén Torrado, autor del proyecto, cuestionó la decisión del alcalde Galán y aseguró que cerca de 4 millones de usuarios del sistema de transporte podrían verse afectados. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aseguró que, con datos de Transmilenio, el reporte máximo de transbordo dentro del sistema pasó de 103,28 minutos en 2024 a unos 117,32 minutos en 2025. Esto significa un aumento de 14,04 minutos.