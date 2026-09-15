Los usuarios de Transmilenio se movilizan por la avenida Caracas deberán modificar sus recorridos debido a una nueva intervención asociada a la construcción asociada a la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La estación temporal calle 22 tendrá un cierre total durante varias semanas y después operará bajo un esquema especial.

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¿Por cuánto tiempo cerrará la estación temporal calle 22?

La estación temporal Calle 22 tendrá un cierre total continuo desde el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m.

Después de ese periodo inicial, la estación no volverá inmediatamente a su funcionamiento habitual.

El sistema estableció un esquema de cierres que también afectará los viajes durante determinados horarios.

De lunes a viernes, habrá cierres nocturnos entre las 11:00 p. m. y las 4:30 a. m. Los fines de semana, el cierre será continuo desde el viernes a las 11:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m. En los fines de semana festivos, la reapertura será el martes a las 4:30 a. m.

TransMilenio tendrá nuevos cierres por las obras del Metro Foto: Colprensa

¿Qué pasará con las rutas?

La intervención de Calle 22 hace parte de las modificaciones que ha venido experimentando la troncal Caracas por la construcción de la Primera Línea del Metro.

El cambio más importante para quienes utilizan esta estación estará en los servicios que normalmente hacen parada allí.

Estas son las principales modificaciones que deberán tener en cuenta los usuarios durante los periodos de cierre de la estación temporal Calle 22:

B13 y H13: tendrán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio.

Servicios 3, 5, 8, A61, F61, H20, C15, D20 y H15: no realizarán parada en Calle 22 durante los horarios de cierre.

Usuarios de Calle 22: deberán utilizar estaciones cercanas y ajustar su recorrido para llegar a su destino.

Viajes nocturnos y de fin de semana: serán los más afectados por los cierres programados.

Esto significa que para muchos pasajeros la principal modificación será bajarse o abordar en otra estación y completar el trayecto caminando o mediante otra conexión.

Las alternativas para los usuarios

Una de las opciones más importantes será la estación Calle 26 - Atrio.

Especialmente para quienes utilizan los servicios B13 y H13, que tendrán allí una parada temporal durante los cierres.

Los pasajeros que no puedan utilizar Calle 22 deberán revisar qué estación cercana se ajusta mejor a su recorrido.

TransMilenio recomienda consultar las alternativas disponibles en TransMiApp, donde se pueden verificar rutas y recorridos antes de salir de casa.

También está disponible el buscador oficial de rutas del sistema para revisar las opciones de viaje según el punto de origen y destino.

Los cambios son temporales y están relacionados con el avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que obligan a modificar progresivamente la operación de TransMilenio en diferentes puntos de la avenida Caracas.