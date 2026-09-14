La intolerancia social volvió a cobrar una vida en el sur de la capital. La tranquilidad de los habitantes del barrio San Bernardino Potreritos, situado en la localidad de Bosa, se vio alterada tras un altercado que derivó en el ataque con arma cortopunzante contra un individuo de 33 años, quien posteriormente perdió la vida como consecuencia de la gravedad de sus heridas.

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De acuerdo con el reporte oficial suministrado por la Policía Metropolitana de Bogotá, el trágico suceso se desencadenó inicialmente en el interior de un inmueble ubicado en el cruce de la carrera 8J con calle 81A sur.

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Tras una acalorada discusión verbal en el recinto, los dos involucrados se desplazaron hacia la vía pública, lugar donde las agresiones mutuas escalaron de manera violenta hasta concretarse la agresión mortal.

Reacción de los vecinos y captura del sospechoso

Ante el desarrollo del ataque en plena calle, los vecinos del sector reaccionaron rápidamente e hicieron el llamado de emergencia a la patrulla del cuadrante.

La oportuna intervención de los uniformados permitió ubicar y arrestar en el mismo lugar de los hechos a un joven de 23 años, señalando su presunta responsabilidad material en la agresión con el arma blanca.

El ciudadano agredido fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona; sin embargo, el personal médico confirmó su deceso minutos después de su ingreso, debido a la severidad de sus heridas.

Por otra parte, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para iniciar las diligencias de legalización de captura e imputación de cargos por el delito de homicidio.

Llamado de la institución a la convivencia ciudadana

La teniente coronel Adriana Ruiz, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, habló sobre el caso. Foto: Policía Nacional

Ante este hecho de violencia urbana, la teniente coronel Adriana Ruiz, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó el operativo al precisar que “en las últimas horas, en la localidad de Bosa, se logra la captura en flagrancia de una persona de 23 años de edad en el sector de San Bernardino”, remarcando que el expediente inicial apunta a un episodio severo de intolerancia interpersonal.

La alta oficial reiteró la importancia de acudir a los canales institucionales y mecanismos pacíficos para la resolución de controversias vecinales o personales, enfatizando que “invitamos a la ciudadanía a resolver sus conflictos a través del diálogo, tolerancia y a seguir denunciando cualquier hecho delictivo”, mediante la línea de emergencias 123 o las unidades policiales desplegadas en los CAI de la ciudad.