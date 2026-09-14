Se conocen audios de lo que le dijo jefa a empleada de Zara antes de que le quitaran los zapatos y quedara descalza en Unicentro

Hay una gran polémica que tiene en el ojo del huracán al almacén Zara de Unicentro, en la ciudad de Bogotá. Una trabajadora identificada como María Alejandra Rojas denunció que en la tienda le quitaron los zapatos de dotación y la obligaron a salir descalza para irse así a su casa.

MinTrabajo anuncia inspección a tienda Zara, tras denuncia de trabajadora que tuvo que salir descalza del local

En medio de toda la controversia que se ha generado, en las últimas horas se conocieron unos audios que muestran a la afectada en lo que sería una pequeña discusión con su jefa. Esto se habría dado poco antes de que le quitaran los zapatos.

El material fue dado a conocer por el periodista Santiago Ríos, quien confirmó que María Alejandra le facilitó las grabaciones.

“Ya sé que todo con ella tiene que ser así, solicita en el correo y deja especificado que esta niña se vino entaconada porque no sabe leer las reglas de la empresa”, se le escucha decir a quien sería la encargada del sitio.

Esta misma persona, según se escucha, confirma que ante esto le prestaron unos zapatos. Incluso, hace referencia a que no los devolvió. “Fue un préstamo, María Alejandra, tú no entiendes”, dice y explica que el uniforme de dotación se entrega después de pasar los dos meses de prueba, algo que aparentemente no había ocurrido.

Ante esto, la afectada pidió que todo se lo notificaran por correo y ahí la primera mujer indica que lo del calzado fue algo más “personal” y por lo mismo nunca hubo notificación.

“Entonces, lo vamos a dejar por hablado porque tampoco fue algo que tú me pediste por notificación”, señaló.

Protestas en Unicentro por denuncia de trabajadora que asegura que la enviaron descalza a casa

En ese momento, se escucha cuando María Alejandra responde: “Cuando tú me notifiques, entonces yo te los entrego”. Tras esto, sigue la discusión debido a que las encargadas del sitio le reiteran que los zapatos no son de ella.

“Nosotros no teníamos ningún derecho de darte un calzado y prestártelo; teníamos que haber dejado ir a que compraras un calzado de tu plata y que vinieras a trabajar como tiene que ser, en deportivos, porque acá tú no eres encargada para que te vengas entaconada”, expresa la mujer que parece ser una de las jefas.

Ella reitera que por ese día le prestaron los zapatos y, por lo mismo, estos tenían que ser devueltos. La discusión poco a poco fue aumentando, hasta el punto de que esta persona le dice a María Alejandra que no la dejará hablar y que necesita que le entregue el calzado una vez finalice el turno.

Ciudadanos protestan en el centro comercial Unicentro. Foto: Montaje Semana / @mbarrigatalero

Ante esto, la afectada pregunta si se tiene que ir descalza para su casa, a lo que la mujer le responde que no sabe, pero que tienen que entregarlos ese mismo día. “A mí no me importa cómo te tengas que ir”, dice.

La discusión continuó por algunos minutos más, hasta que finalmente María Alejandra entregó los zapatos y después grabó el video en el que hizo la respectiva denuncia.