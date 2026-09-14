Sin saber que lo vigilaban, adulto mayor habría escondido droga en Bogotá: así lo descubrieron

Un movimiento sospechoso terminó revelando una presunta venta de estupefacientes en inmediaciones del Parque de los Hippies, en Chapinero. Las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) permitieron seguir durante varios minutos a un hombre que, según las autoridades, estaría dedicado a esta actividad bajo la fachada de cuidador de carros.

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El seguimiento comenzó cuando los operadores detectaron que el hombre se dirigió hacia una zona de matorrales y utilizó una reja del sector para esconder lo que serían sustancias estupefacientes. Desde ese momento, las cámaras mantuvieron vigilado el punto y registraron los movimientos del sospechoso.

Minutos después, un primer posible comprador llegó al lugar a bordo de una patineta eléctrica. El hombre se dirigió hacia la zona previamente identificada, retiró la sustancia que se encontraba escondida y posteriormente se desplazó detrás de los matorrales para realizar la entrega.

Ante este panorama, el operador del C4 alertó a las unidades de la Policía que se encontraban en el sector y les entregó información sobre los movimientos del hombre y el sitio exacto donde presuntamente había ocultado los estupefacientes.

El hombre escondería la droga para posteriormente venderla Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá

Cuando los uniformados abordaron al sospechoso, este no llevaba las sustancias consigo. Sin embargo, los policías se dirigieron hasta el punto señalado por los operadores del sistema de videovigilancia y encontraron allí los estupefacientes.

El hallazgo permitió avanzar en el procedimiento y concretar la captura del hombre, quien fue trasladado para responder ante las autoridades por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El caso es presentado por la Secretaría Distrital de Seguridad como un ejemplo del papel que cumple el monitoreo de las cámaras del C4 para detectar comportamientos sospechosos, ubicar elementos relacionados con posibles delitos y orientar a las patrullas desplegadas en las calles.

Actualmente, Chapinero cuenta con 225 cámaras de videovigilancia, que apoyan las labores de prevención y atención de hechos que afectan la seguridad y la convivencia en la localidad.

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La lucha contra el tráfico de estupefacientes también ha dejado resultados en esta zona de Bogotá. Según las autoridades, durante este año se han realizado más de 280 capturas en Chapinero relacionadas con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En este caso, el seguimiento realizado desde el C4 permitió ubicar la presunta caleta y entregar a los uniformados la información necesaria para encontrar los estupefacientes y efectuar la captura.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, en caso de tener conocimiento de este tipo de delitos, puede acudir a las líneas de atención oficiales, donde recibirá el acompañamiento pertinente.