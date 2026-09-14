Senador será juzgado por supuestos sobrecostos en contrato de alimentos para menores en riesgo de desnutrición

El senador Didier Lobo Chinchilla, del Partido Cambio Radical, fue acusado formalmente por los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de un delicado caso de presunta corrupción que habría surgido cuando lideraba una alcaldía en el departamento del Cesar.

Desde esa Sala de la Corte confirmaron que el congresista terminó en ese proceso penal por dos delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Ahora será juzgado por la Sala de Primera Instancia.

Didier Lobo será acusado por supuestas irregularidades en contrato para atender menores en desnutrición

Este caso inició con una investigación relacionada con un contrato para suministrar alimentos a menores de edad en riesgo de desnutrición y madres lactantes, en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), donde Lobo Chinchilla fue alcalde durante el periodo 2012-2015.

La Corte Suprema de Justicia informó que las indagaciones sobre ese contrato dejaron en evidencia que se habrían registrado sobrecostos por cerca de 1.500 millones de pesos derivados del elevado valor proyectado para los productos alimenticios.

Esas presuntas irregularidades en torno al contrato 0340 de 2012 habrían generado un detrimento patrimonial que terminó afectando a los menores de edad en estado de desnutrición y a las madres embarazadas de La Jagua de Ibirico, que esperaban los alimentos a través de ese negocio.

La defensa del congresista Didier Lobo Chinchilla ha insistido en que, pese a estar vinculado a una investigación, conserva la presunción de inocencia hasta que haya un fallo definitivo y en firme emitido por la justicia.

Didier Lobo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por eso, en la Sala de Primera Instancia de la Corte se valorarán las pruebas documentales y testimoniales aportadas por la defensa del senador. Mientras este proceso avanza en su contra, Lobo sigue ejerciendo sus funciones como senador, tras lograr su reelección para el periodo 2026-2030.

En abril de este año, la Corte confirmó la decisión de acusar al senador de Cambio Radical, pero con esta nueva notificación será juzgado en la Sala de Primera Instancia por su presunta participación en las irregularidades de ese contrato.

Sin embargo, desde la página web oficial del Partido Cambio Radical describieron a Lobo Chinchilla como un “ciudadano cesarense de origen humilde y popular”, situación que —explicaron— le sirvió para tener una “enorme sensibilidad por las causas y problemas de las personas vulnerables”.