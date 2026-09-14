Irónicamente, Laura Sarabia, la funcionaria que estuvo en la primera línea de mando en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, ahora está a punto de recibir una imputación de cargos por dos delitos y la propia Presidencia se declara víctima de sus actuaciones.

Este lunes la Fiscalía imputará cargos a Laura Sarabia por el escándalo de polígrafo a Marelbys Meza

Durante la audiencia de imputación de cargos se presentó un abogado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia del Gobierno De La Espriella, quien aseguró que la Presidencia es víctima de los hechos materia de investigación por parte de la Fiscalía: el polígrafo a Marelbys Meza en los sótanos frente a la Casa de Nariño.

Se trata de un hecho particular porque Sarabia estuvo al frente del gobierno Petro y ahora la propia Presidencia se declara víctima de sus actuaciones. Por lo tanto, acompañará las solicitudes de la Fiscalía en el sentido de imputar cargos y buscar la condena de la que, a su consideración, es la única responsable.

Los hechos materia de investigación que tienen a Laura Sarabia ante la justicia se remiten a enero de 2023, cuando fue víctima del hurto de una suma indeterminada de dinero en su apartamento. Ella y su esposo señalaron a Marelbys Meza como la responsable de ese hurto y, de acuerdo con algunas declaraciones, Sarabia ordenó realizarle la prueba de polígrafo a su entonces niñera.

Esa decisión de ordenar presuntamente el polígrafo se convirtió en una investigación formal por parte de la Fiscalía por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Además, se incluyó la declaración de un oficial de la Policía que advirtió cómo, en una llamada, Sarabia le pidió al jefe de seguridad de la Presidencia someter a Marelbys Meza al polígrafo.

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Foto: Semana

Esa declaración es la prueba más importante en este caso y hace parte de un principio de oportunidad que firmó ese oficial con la Fiscalía para convertirse en testigo contra la exembajadora colombiana en el Reino Unido, que ahora se encuentra en un proceso legal en el que su anterior empleador, la Presidencia, se declara víctima de sus actuaciones.

En la misma audiencia hicieron presencia los abogados de Meza y Fabiola Perea, quienes advierten que son víctimas de las actuaciones de Sarabia y de su abuso de poder, en su propósito personal de saber qué pasó con el dinero hurtado de su apartamento.