“Que caiga el que tenga que caer”: habla Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia. La exembajadora será imputada este lunes

Tras el anuncio de imputación de cargos de la Fiscalía en contra de Laura Sarabia, que, de acuerdo con las víctimas, estaba muy lejos de la intención inicial del ente acusador luego de meses de indagaciones y verificaciones, Marelbys Meza, la mujer que fue señalada del hurto en el apartamento de la entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, habló en SEMANA.

“Que nos escuchen”, piden las víctimas del escándalo de Marelbys Meza a la Fiscalía, tras el anuncio de imputación a Laura Sarabia

Marelbys Meza recordó los episodios que la tienen como víctima en un proceso con media docena de condenados y una exembajadora a punto de una imputación de cargos. Laura Sarabia, de acuerdo con la versión de un oficial implicado en este escándalo, fue la encargada de dar la orden para practicar el polígrafo ilegal a su entonces niñera en los sótanos frente a la Casa de Nariño.

Marelbys no quiso referirse al proceso, advirtió que será un asunto a discutir en la audiencia de imputación, pero le pidió a la justicia que adelante todo lo necesario para conocer la verdad y que “pague el que tenga que pagar”, tras insistir en que fue ella la víctima de una operación orquestada desde el Palacio Presidencial.

“Si ella hizo algo indebido, tiene que pagar, poner la cara, poner el pecho; la que ha puesto el pecho he sido yo, me han maltratado, es a mí… Mis amigos también sufren, pero a la que le dieron más palo fue a mí, que fui maltratada, ultrajada y humillada por quienes se supone representan el cambio”, señaló Marelbys.

Admitió que desde el inicio del proceso no ha vuelto a tener comunicación con Laura Sarabia, pero su vida cambió drásticamente: estuvo amenazada, sometida a un esquema de protección que también la maltrató, tuvo que rechazar esa seguridad y ahora vive con temor; en la calle la reconocen y siente el riesgo de que la puedan atacar.

“Todo lo que me ha pasado, a nivel de salud, del sistema nervioso, botando sangre por la nariz, deformación en la cara, de todo. He estado muy enferma, no quiero hablar con nadie; uno todo el tiempo está a la defensiva. Yo no salgo casi a la calle; aburrida, no quiero saber de nadie, no quiero hablar con nadie. Qué pasa, mi vida cambió un 100 %; lo poquito que hago es para pagar unas cosas”, dijo la exniñera.

Le envío un mensaje al expresidente Gustavo Petro tras advertir que ella lo ayudó en su campaña creyendo en el proyecto político del cambio y los únicos que terminaron beneficiados fueron ellos, los políticos que, según ella, se robaron lo que le correspondía al pueblo, mientras los humildes eran maltratados.

La exembajadora Laura Sarabia sería imputada por el caso de la exniñera Marelbys Meza. Foto: Semana/Colprensa/Presidencia

“El presidente nunca me dijo: ‘Oiga, venga, una carta o una llamada, un mensaje en Twitter —que se la pasaba en eso—, nunca, nunca, dijo esta mujer, fue maltratada; ayudémosle con algo, nada. A mí no me han dado nada, yo no tengo ni siquiera dónde vivir. Yo soy una persona que anda con la mochila al hombro y donde me coge la noche, mientras ellos están allá por allá. Viajando, disfrutando toda la plata del país”, dijo Marelbys.

Marelbys Meza insiste en que su situación en este momento es bastante compleja; vive de la caridad de su propia familia, de vender algunas empanadas, de ofrecer algunas comidas, de cuidar mascotas. Su nombre quedó en todos los espacios y no puede ni siquiera acceder a un plan de internet para el apartamento en el que vive y que paga su hija.

Marelbys Meza era su niñera en el momento en que se perdió un maletín con dinero (el monto no se ha determinado) de su casa. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Yo no tengo ni siquiera Wi-Fi, me toca con la carga de datos al celular porque no puedo solicitar un plan para la casa, tengo que vender empanadas, pasteles, que haga una cosa, que cuídeme el perro, hágame una comida, unas sopas, me toca cocina, oculta hacerlo en una casa y mandar a otra persona que lo lleve”, advirtió.