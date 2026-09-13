Reactivan órdenes de captura contra tres peligrosos criminales del Clan del Golfo que habían sido beneficiados en el gobierno Petro

Este domingo, 13 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación anunció que, a través de la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, se reactivaron las órdenes de captura contra tres peligrosos criminales del Clan del Golfo, quienes habían sido beneficiados con la paz total del expresidente Gustavo Petro.

Se trata de Orolzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo.

Alias Rodrigo Flechas es el sucesor de Gonzalito y hoy tercero al mando en ese grupo armado criminal.

José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, murió en un accidente fluvial ocurrido el 30 de enero de 2026 en el río Esmeraldas, cerca del municipio de Tierralta, en Córdoba.

Entre tanto, alias El Cura es uno de los criminales más llamativos para las agencias de inteligencia. Su pasado es bastante sangriento.

De hecho, alias El Cura, quien fue hombre de confianza de Salvatore Mancuso, de Hebert Veloza, alias HH, y escolta de Carlos Castaño, fue condenado por masacres como la de Mapiripán, en el Meta.

Este es el comunicado de la Fiscalía. Foto: Fiscalía General de la Nación

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