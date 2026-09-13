Golpe a las disidencias de Calarcá: habría fallecido alias Leito, señalado por ataque que dejó 13 policías muertos

El gobernador de Antioquia informó, a través de su cuenta en X, sobre la presunta muerte de alias “Leito” o “Eléctrico”, señalado como integrante y cabecilla de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.

De acuerdo con el mandatario, el hecho ocurrió en una zona rural del municipio de Amalfi, mientras el hombre, aparentemente, instalaba un campo minado.

Según la información divulgada por el gobernador, durante el incidente también resultaron heridos seis presuntos integrantes de la estructura armada. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho y confirmar plenamente la identidad de la persona fallecida.

🚨 Atención



Algún sosiego y justicia para las familias de los 13 Policías asesinados por Calarcá.



Antioqueños, me informan que en zona rural de Amalfi, mientras instalaba un campo minado, presuntamente murió alias Leito o Eléctrico, cabecilla de las Farc de Calarcá y quedaron… pic.twitter.com/OY4uFi2Hg2 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 13, 2026

El mandatario departamental relacionó a alias “Leito” con hechos violentos registrados en los municipios de Amalfi y Anorí y aseguró que sería uno de los responsables del ataque contra un helicóptero Black Hawk en el que murieron 13 policías.

En su mensaje, el gobernador expresó su deseo de que la noticia represente “algún sosiego y justicia” para las familias de los uniformados asesinados.

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El ataque mencionado involucró una aeronave Black Hawk del Gobierno de Estados Unidos, según precisó el gobernador en su publicación. El caso generó especial preocupación por la capacidad operativa de los grupos armados ilegales y por el uso de artefactos explosivos en zonas rurales de Antioquia.

La Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera ubicar y capturar a alias “Leito”.

Los hechos se habrían presentado en zona rural de Amalfi, mientras instalaba un campo minado. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El presunto cabecilla tenía una orden de captura relacionada con varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, así como conductas asociadas con el empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal. También era señalado por la utilización ilegal de uniformes e insignias.

La eventual muerte de este integrante de la estructura de Calarcá constituye un golpe para esa organización armada en el nordeste antioqueño, aunque las autoridades tendrán que determinar el alcance real de la operación y la situación de los demás integrantes que resultaron heridos.