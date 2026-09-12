Estos son los ríos que agonizan hoy en Colombia: están secos, algunos desapareciendo, y hay miles de personas en vilo

Mientras el sociólogo David Marulanda García se levanta todos los días a mirar desde el balcón de su casa el estado de la quebrada La Marinilla, en Antioquia, el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, continúa perforando con sus operarios dos pozos de agua profunda para evitar que su municipio, en Cundinamarca, se quede sin líquido.

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Viven a unos 300 kilómetros de distancia, no se conocen y, aunque comparten preocupaciones similares, la forma en que protegen el agua es distinta. “Todos están preocupados por el agua para beber; nadie está preocupado por el agua para la vida. La reducción de los caudales devela las mayores deficiencias en materia de saneamiento básico ambiental, y ese tema, que no da votos, puede costarnos la existencia”, le dijo a SEMANA el sociólogo, quien desde hace siete años lucha para evitar que desaparezca la quebrada que abastece a los municipios de El Santuario y Marinilla y forma parte de la cuenca del río Magdalena.

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Precisamente, ese río, el más grande del país, atraviesa una crisis histórica. En redes sociales se ven fotos y videos de niños jugando en la mitad de su cauce, en la arena, como si lo estuvieran haciendo en la playa.

“Un panorama desolador se apodera hoy de este municipio ribereño. Lo que antes era cauce caudaloso, hoy muestra lecho seco, bancos de arena y un río que parece haber desaparecido”, escribieron el 11 de agosto habitantes de Altos del Rosario, en el departamento del Magdalena.

Los principales ríos de Colombia, como el Cauca, el Magdalena y el Atrato, presentan preocupantes niveles de desabastecimiento en varias regiones. Foto: Alcaldía de Faca

El panorama era similar en Barroblanco y hasta en Mompox, donde la Alcaldía tuvo que llevar dragas al lecho del Magdalena y hacer trabajos que le permitieran extraer agua para el suministro de su población y de los turistas que llegaban al Festival del Jazz, que acaba de terminar.

Para Fabio Andrés Bernal, subdirector de Hidrología del Ideam, la situación podría llegar a mostrar una leve mejoría en los próximos meses, pero recrudecería a comienzos del próximo año.

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“En octubre y noviembre habrá una pequeña recuperación de los cauces y luego tendríamos una tendencia de descenso y sí, hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar en diciembre y enero porque pueden producirse caudales por debajo de condiciones históricas en algunos casos, que puede afectar la disponibilidad de agua en poblaciones ribereñas”, explicó.

De hecho, el Ideam ya ha alertado a autoridades en diferentes partes de Colombia para que se tomen medidas en el uso adecuado del agua.

En Facatativá, a 50 kilómetros de Bogotá, ya lo están haciendo. Además de hacer un seguimiento diario a las reservas disponibles, las autoridades decretaron desde agosto la alerta naranja por los bajos niveles de los embalses. También prohibieron el uso de agua potable en obras de construcción, establecieron horarios por sectores para garantizar el suministro y evalúan restringir su utilización en los lavaderos de carros si la situación empeora.

Las autoridades prevén que esta situación generará un escenario de pobreza y hambruna en diferentes departamentos donde el agua es el sustento principal. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Y es que el panorama en la tierra del Tunjo no es fácil. El 26 de junio, sus embalses contaban con 584.996 centímetros cúbicos de agua y hoy apenas tienen 170.000; su capacidad ha caído mes a mes y ya planea incluso comprarle agua a Bogotá, la cual estaría siendo repartida en carrotanques en esa población.

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El problema no es solo suyo. En Medellín ya están suspendiendo el servicio por horarios y zonas, pues el nivel del agua, particularmente en el embalse de Piedras Blancas, en el corregimiento de Santa Elena, viene disminuyendo de manera preocupante. Cerca de allí, por ejemplo, la laguna de Guarne ya desapareció y la situación podría empeorar.

Lo mismo ocurre en el río Cauca, que, según el Ideam, presenta niveles bajos desde Guadalajara de Buga, en el Valle, pasando por Antioquia, hasta San Jacinto, Bolívar. O el mismo Magdalena, que de acuerdo con las mediciones del Ideam tomadas en la estación de El Banco, el 7 de septiembre, estaba en un caudal de 1.800 metros cúbicos por segundo, cuando para esta época del año puede estar duplicándolo hasta llegar a los 2.500 o 3.500. Es decir, tiene casi el 50 por ciento menos de agua.