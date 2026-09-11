Operación clave contra el Clan del Golfo: desmantelan importante red criminal; de esto se trata

Unidades especializadas de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la Nación, desarticularon una red internacional de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.

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Las intervenciones simultáneas se desarrollaron en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, desplegando la Mega Operación Imperium en las ciudades de Medellín, Cali y la subregión del Urabá antioqueño.

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El operativo judicial dejó como resultado la captura de 10 personas, entre las cuales figura un ciudadano requerido en extradición por la justicia de los Estados Unidos por delitos de tráfico de estupefacientes.

De forma paralela, las autoridades aplicaron la extinción del derecho de dominio sobre 39 bienes pertenecientes a la organización criminal, con un avalúo comercial cercano a los 12 millones de dólares.

Vínculos con el Clan del Golfo y maniobras en la zona portuaria

Las investigaciones penales permitieron establecer que la red mantenía una alianza estratégica con Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias Richard, designado como cabecilla de la estructura Juan de Dios Úsuga del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Caen 10 integrantes del Clan del Golfo que lavó billones con criptoactivos en Irán. Foto: Policía Nacional

El grupo delictivo articulaba el envío masivo de alijos de cocaína hacia mercados internacionales y gestionaba el posterior ingreso de los rendimientos económicos al país.

Para facilitar la salida del estupefaciente hacia el exterior, la organización ejercía actividades de cooptación e instrumentalización en las instalaciones del puerto de Turbo, en el departamento de Antioquia.

Mediante esta injerencia en los procesos logísticos portuarios, los delincuentes lograban camuflar los cargamentos en los contenedores de exportación sin despertar las sospechas de los inspectores de carga.

Criptoactivos, cuentas en Irán y firmas fachada en el país

El mecanismo financiero utilizado por la estructura constituyó una de las complejas modalidades de blanqueo detectadas por los organismos de inteligencia.

Caen 10 integrantes del Clan del Golfo que lavó billones con criptoactivos en Irán. Foto: Policía Nacional

Los procesados movilizaron cerca de 180 millones de dólares a través de billeteras virtuales frías e intercambios de criptomonedas ubicados en la República Islámica de Irán, utilizando plataformas financieras reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En el territorio colombiano, la organización bancarizó aproximadamente 2,3 billones de pesos mediante 2.000 transacciones internacionales y el uso de empresas legalmente constituidas para canalizar giros procedentes de Estados Unidos.

Sobre la contundencia de las medidas patrimoniales y judiciales, el brigadier general William Castaño Ramos señaló que “afectamos de manera contundente no solamente las capacidades operativas de una estructura dedicada al tráfico de cocaína, sino también su músculo financiero”, confirmando la desarticulación de la red.