Accidente de bus escolar dejó 2 muertos y 35 afectados: MinEducación se pronuncia

El Ministerio de Educación Nacional se pronunció sobre el accidente de transporte escolar ocurrido en Morroa, Sucre, que dejó como saldo la muerte de una estudiante y del conductor del vehículo, además de 35 estudiantes afectados. La entidad aseguró que mantiene comunicación con las autoridades locales y departamentales para acompañar a la comunidad educativa de la Institución Educativa Cristóbal Colón.

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El siniestro ocurrió el miércoles 9 de septiembre, cuando los estudiantes regresaban a sus hogares después de terminar la jornada escolar, en inmediaciones del corregimiento de El Yeso. Tras conocerse la emergencia, la Gobernación de Sucre activó su plan de atención y trasladó a los menores que resultaron afectados a diferentes centros asistenciales.

Según el reporte entregado por el rector de la institución, Alfredo Samur Chamorro, 18 estudiantes fueron dados de alta durante la tarde del mismo día. Otros 10 permanecen hospitalizados bajo observación, aunque no presentan lesiones graves, mientras que dos estudiantes continúan en una unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con el Ministerio, estos últimos se encuentran fuera de peligro.

Ante la gravedad de la situación, MinEducación señaló que ha realizado seguimiento junto con la Secretaría de Educación de Sucre, la Alcaldía de Morroa, la Defensa Civil y la Oficina de Gestión del Riesgo. El propósito, según la entidad, es verificar la información disponible y acompañar las acciones que se están desarrollando para atender a los estudiantes, sus familias y los docentes.

Uno de los puntos que también fue aclarado por el Ministerio corresponde a la posible causa del accidente. De acuerdo con la investigación adelantada por la Secretaría de Educación del municipio, el siniestro se habría producido por una falla mecánica del vehículo. Sin embargo, la cartera indicó que el automotor contaba con las revisiones técnico-mecánicas correspondientes y tenía vigentes los seguros reglamentarios.

El accidente ocurrió mientras el vehículo transportaba a los estudiantes de regreso a sus hogares y terminó involucrado en un choque con una volqueta. La información conocida hasta ahora señala que las autoridades continúan recopilando elementos para establecer las circunstancias del hecho.

Más allá de la atención médica, el Ministerio anunció que habrá acompañamiento para afrontar las consecuencias que el accidente dejó en la comunidad educativa. La Gobernación y la Secretaría de Educación de Sucre adelantan una jornada de atención en Morroa con un equipo psicosocial, dirigida a estudiantes, familiares y demás integrantes de la institución.

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Además, MinEducación anunció que pondrá en marcha acciones de contingencia mediante la Estrategia de Escuela Itinerante, con el objetivo de atender las necesidades educativas de los estudiantes afectados por la emergencia.

El Ministerio manifestó su solidaridad con los familiares de las dos personas que perdieron la vida y con toda la comunidad educativa de Morroa. La entidad aseguró que continuará haciendo seguimiento a la situación junto con las autoridades del departamento y del municipio, mientras avanzan las acciones de atención posteriores al accidente.