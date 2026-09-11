Magistrado Jorge Enrique Ibáñez definirá conflicto de competencias en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, definirá el conflicto de competencias que existe en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunto conocimiento en los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

El magistrado definirá si el proceso debe seguir en la Fiscalía General o pasa, por fuero constitucional, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que reclamó el expediente.

El pasado 4 de septiembre, el expresidente rindió por cuatro horas indagatoria ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

En desarrollo...