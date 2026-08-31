Para el próximo miércoles 2 de septiembre, a partir de las 8 de mañana, fue citado a declarar el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez en medio de la indagación que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el expediente por las masacres de El Aro y La Granja; así como el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Fiscalía no entregará a la Comisión de Acusación expediente contra Uribe por masacres de El Aro y La Granja. Resolverá la Corte Constitucional

Mancuso fue citado por la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia como testigo dentro de la investigación que se adelanta contra el expresidente de la República entre los años de 2002 y 2010.

En la actualidad, Mancuso Gómez se encuentra viviendo en la ciudad de Montería. Hasta ese lugar se trasladará la comitiva del ente investigador.

La entrevista tiene como objetivo corroborar la información que entregó durante varias sesiones en el año 2023 el excomandante paramilitar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En esas sesiones, Mancuso señaló que las masacres ejecutadas por los paramilitares contaron con la colaboración y participación estratégica de varios funcionarios de la Gobernación de Antioquia.

Por el momento, la indagatoria contra el expresidente Uribe sigue programada para el próximo viernes 4 de septiembre.

Sin embargo, debido al conflicto de competencias que existe para determinar quién asume el expediente contra Uribe: si la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes o la Fiscalía General.

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